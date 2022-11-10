Сбер лидирует по объёму рекламы на ТВ в сентябре-октябре

Генеральный директор OMD OM Group Дмитрий Дмитриев в ходе своего выступления на стратегической сессии «Будущее национальных компаний» в рамках VI Национального рекламного форума (НРФ'6) рассказал, как с начала года менялось соотношение российских и иностранных рекламодателей на российском телевидении. На фоне ухода крупных зарубежных компаний локальные рекламодатели заняли всё ТВ, указал он.

По данным Mediascope, на которые ссылается спикер, в октябре по физическим объёмам рекламы на ТВ лидирует Сбер. Второе место занял Home Shopping Russia, третье — «Вкусно — и точка», четвёртое Leomax, пятое — Ozon. Также в десятку вошли «Тандер» (бренды «Магнит», «Магнит у дома» «Магнит Косметик» и другие), «Тинькофф», ВТБ, «Маркет ТВ», «Совкомбанк».

Для расчёта объёмов рекламы использован показатель TRP (Target Rating Point, целевой рейтинг) — сумма рейтингов (TVR, TV Rating) эфирных событий в пересчёте на целевую аудиторию (все россияне в возрасте от 18 лет и старше). TV Rating — процент аудитории, контактирующий с эфирным событием. Условная единица, отражающая процент аудитории в возрасте от 18 лет и старше, увидевшей стандартный 20-секундный ролик в федеральном эфире.

По данным, которые привёл спикер, из топ-200 рекламодателей 2021 года 81 были международными компаниям. Из них —11 уже локализованы или в процессе локализации бизнеса в стране, 33 продолжают бизнес в России в прежнем статусе, но без инвестиций в медиа. 15 зарубежных рекламодателей прекратили работу в России и не локализовались.

В сентябре генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Алексей Толстоган заявил, что с начала года на ТВ появилось более 600 новых рекламодателей, «с которыми ведут переговоры». Преимущественно это региональные и локальные рекламодатели.

Толстоган напомнил, что «массовый исход» иностранных рекламодателей, который произошёл в марте, привёл к потере «колоссальных медиаобъёмов». Сейчас нет задачи заполнить весь инвентарь — необходимо нарастить рынок, подчеркнул он.

Ранее сеть «Вкусно — и точка» вошла в топ-10 рекламодателей на ТВ и в диджитал за третий квартал. Издание РБК выпустило рейтинг агентства Starlink на основе данных Mediascope и SimilarWeb. Компания-владелец бренда заняла пятую строчку рейтинга с суммарными расходами 1,1 млрд руб. в сегментах ТВ и интернета. В июне владелец бизнеса Александр Говор заявлял, что планирует вложить в развитие бизнеса 6,5−7 млрд руб. до конца года.