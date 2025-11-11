Для рекламодателей разработали стандарт, продвигающий традиционные ценности

На заседании комиссии по медиаиндустрии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) представили стандарт рекламы с традиционно-ценностным содержанием. Он был разработан по инициативе медиахолдинга МАЕР. Также было предложено создать саморегулируемую организацию, которая разработает конкретные рекомендации для рекламодателей и будет мониторить применение стандарта. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МАЕР.

В прошлом году президент России Владимир Путин одобрил идею о разработке стандарта. Над документом в течение года работали РСПП, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и другие организации. Стандарт прошел все этапы согласования с Федеральной антимонопольной службой, Минцифры и Минкультуры.

Константин Майор, сопредседатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, владелец и гендиректор МАЕР: Разработанный документ принят, поручение президента исполнено. Стандарт определяет порядок интеграции в рекламу образов и информации, отражающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, включая крепкую семью, служение отечеству, созидательный труд, патриотизм, гражданственность, единство народов России и другие. Документ носит рекомендательный характер и будет применяться на добровольной основе рекламодателями, желающими ассоциировать свою продукцию с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

Алексей Гореславский, председатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор Института развития интернета: Рекомендательный набор мер, который бы провоцировал в хорошем смысле этого слова рекламодателей на продвижение традиционных ценностей, был бы очень полезен. Рабочая группа под руководством депутата Госдумы Марины Ким занимается этим вопросом. Я думаю, что в течение какого-то обозримого срока — трех месяцев или полугода — лучшие практики могут быть обобщены и составлена какая-то универсальная «библия случаев», как говорят в программировании. Мы эту тему постараемся сделать максимально прозрачной, чтобы все участники рынка могли присоединиться к обсуждению. Хорошим результатом стало бы то, чтобы этот стандарт добровольно применялся участниками рекламной индустрии.

Марина Ким, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, телеведущая и журналист: Сейчас все в отрасли убеждены, что на этом этапе мы хотели бы продолжать большую консолидированную дискуссию об этих ценностях, и начать нужно с методологии. В рамках нашей думской экспертной группы мы взяли на себя ответственность и распределили роли по ценностным направлениям. В указе президента № 809 прописаны 17 ценностей. Сейчас мы готовы взять на себя ценность «крепкая семья» и запустить пилотный проект — разработать методологию: какие категории, метрики, соответствие ценностям и многое другое. Таким образом, представим конкретные наработки, отрасль внесет свои коррективы.

Ким отметила, что представители профильных премий готовы поддержать идею стандарта и учредить специальные номинации для рекламодателей, продвигающих традиционные ценности. Применение документа хотят поощрять нефинансовыми мерами стимулирования, в частности, конкурсами и премиями.