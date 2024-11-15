Для бодрого дня и тебя: «Свежее завтра» и Great освежили позиционирование молочного бренда

«Свежее Завтра» — бренд молочной продукции из Петербурга обновил упаковку. Продукт отличный, дизайн новый — нужен свежий подход, чтобы запомниться молодой аудитории и сделать продукты «Свежее завтра» частью повседневной жизни.

Креативное агентство GREAT предложило вдохнуть в бренд свежую энергию через яркого бренд-персонажа Свежку и сделать продукцию «Свежее завтра» символом ежедневной позитивной поддержки для нашей аудитории.

Центральная идея кампании заключается в том, что «Свежее Завтра» — это больше, чем просто йогурты и творожки. Это ежедневная поддержка, способная дарить бодрость и позитив. В ролике бренд-персонаж появляется в моменты усталости героини, помогая справляться с рутиной, взглянуть по-новому на привычное и подзарядиться на пути к новым достижениям.

Дмитрий Макаров, креативный директор Great: Мы обратились к профессиональным кукольникам, которые создали настоящую куклу по нашим эскизам. Солнечные цвета, бусинки в виде ягод сделали Свежку максимально узнаваемой за счет использования фирменных элементов с упаковки «Свежего завтра» в ее образе.

Кампания «Свежее завтра» с участием Свежки транслировалась на федеральных телеканалах, digital-платформах, в метро и наружной рекламе Санкт-Петербурга, напоминая аудитории о важности поддержки себя в течение дня.

Екатерина Комарова, бренд-менеджер «Свежее Завтра»: Рекламная кампания «Для бодрого дня и тебя» стала самой масштабной для бренда «Свежее Завтра» и оказала позитивное влияние на продажи, знание и восприятие. Начала формировать новый облик бренда и продукта в глазах наших потребителей. Мы поставили для себя амбициозную задачу войти в ТОП игроков рынка категории modern dairy и довольны результатами, так как уже в период кампании удвоили продажи в категории и заложили отличный фундамент для дальнейшего развития. Свежка стала центральным элементом кампании и нашим главным инструментом.

И даже поселилась в любимом тусовочном месте нашей аудитории: Севкабель Порту. С ней познакомились многие. Кто-то подружился, а кому-то она могла и не понравиться. Но главное, равнодушных к такому яркому персонажу не осталось. Мы обязательно продолжим рассказывать новые истории про Свежку и продукцию «Свежее Завтра».

Состав творческой группы:

Свежее завтра (клиент)

Директор по маркетингу «Галактика»: Александра Петрова

Директор по маркетингу «Латео»: Андрей Ферцев

Старший бренд-менеджер: Анна Гридасова

Бренд менеджер: Екатерина Комарова

GREAT (агентство)

Hot Shot Films (продакшен)

Режиссер: Гоша Евдокимов

Продюсер: Александра Лейбович