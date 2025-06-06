Дизайн-студия «Магвай» вошла в состав группы «Далее»

Креативный продакшен «Магвай» вошла в состав группы компаний «Далее». «Далее» приобрело 25% бизнеса. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Об этом пресс-служба комании рассказала Sostav.

«Магвай» основан в 2009 году и позиционируется, как бутиковый креативный продакшен, который сумел завоевать множество наград на отраслевых премиях.

Михаил Белошапка, СЕО «Далее»: Мы давно знакомы с «Магвай» и его основателями. Покупка студии стала для нас еще одним шагом в усилении нашего дизайн-направления. Мы ценим опыт и экспертизу команды «Магвай», надеемся, что они станут сильным юнитом в составе «Далее». В свою очередь, мы создадим для этого все условия.

Нина Калаус, управляющий партнер «Магвай»: Наблюдая за мировыми тенденциями, мы пришли к выводу, что объединение с другой компанией — это отличный шанс на экспоненциальное развитие. Когда мы встретили «Далее», стало очевидно, что у нас схожие ценности и амбиции. Мы искали возможности, а нашли партнера, который ценит нашу самобытность и разделяет принципы.

Студия сохранит свою структуру и команду. Пока что она находится в процессе интеграции в «Далее». Новый юнит позволит группе углубить экспертизу в дизайне.

Нина Калаус, управляющий партнер «Магвай»: Входя в состав группы «Далее», мы получили доступ к дополнительным ресурсам и поддержке, что позволит нам создавать более качественные продукты и решения.

Недавно группа «Далее» также заявила о приобретении аналитического агентства Spektr.

«Далее» присутствует на рынке с 2005 года. Долгое время компания позиционировалась только как веб-продакшен. Начиная с 2018 года, в ней выделились другие направления и агентства. Кроме «Магвай», в состав «Далее» входят веб-продакшены «Далее» и «Галаго», диджитал-агентство «СКОТЧ», SEO-агентство Semagic, аналитическое агентство Spektr.