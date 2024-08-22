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22.08.2024 в 14:00

Агентство ONY запустило CG-студию Magma

Открытие самостоятельной студии стало ответом на рост спроса на CG-дизайн

Агентство ONY , которое занимается брендингом, разработкой стратегий и диджитал-продуктов, представило студию CG-дизайна Magma. Она сфокусируется на проектах по 3D-дизайну и созданию анимации и визуальных эффектов для коммуникаций. Об этом Sostav рассказали представители агентства.

Magma наследует опыт ONY в компьютерной графике: в команду вошли молодые и опытные специалисты из агентства, которые работали над 3D-проектами для «Яндекса», «Сбербанка», S7, МТС и Kaspersky.

Сергей Лавриненко, креативный директор ONY:

CG-графикой мы занимаемся уже давно: это всегда было важной частью нашего ДНК и продолжением мультидисциплинарного подхода агентства. Сейчас мы чувствуем, что настал момент для перехода на новый уровень, и мы готовы к более сложным и объёмным задачам.

Ранее ONY успешно запустило агентство Signal. Это команда бренд-консультантов, которая проводит исследования и разрабатывает бренд-стратегии. Недавно агентству исполнилось 5 лет.

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