Агентство ONY запустило CG-студию Magma

Агентство ONY , которое занимается брендингом, разработкой стратегий и диджитал-продуктов, представило студию CG-дизайна Magma. Она сфокусируется на проектах по 3D-дизайну и созданию анимации и визуальных эффектов для коммуникаций. Об этом Sostav рассказали представители агентства.

Magma наследует опыт ONY в компьютерной графике: в команду вошли молодые и опытные специалисты из агентства, которые работали над 3D-проектами для «Яндекса», «Сбербанка», S7, МТС и Kaspersky.

Сергей Лавриненко, креативный директор ONY: CG-графикой мы занимаемся уже давно: это всегда было важной частью нашего ДНК и продолжением мультидисциплинарного подхода агентства. Сейчас мы чувствуем, что настал момент для перехода на новый уровень, и мы готовы к более сложным и объёмным задачам.

Ранее ONY успешно запустило агентство Signal. Это команда бренд-консультантов, которая проводит исследования и разрабатывает бренд-стратегии. Недавно агентству исполнилось 5 лет.