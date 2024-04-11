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11.04.2024 в 08:00

Дистрибутор Merlion может купить Kuppersberg

Совладельцы бренда поспорили из-за маркетинговой стратегии

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Владельцы российского производителя бытовой техники Kuppersberg ведут переговоры о продаже компании дистрибутору Merlion (владеет ритейлером «Ситилинк»). Совладельцы производителя разошлись во взглядах на развитие бренда из-за снижения прибыли на фоне роста затрат на маркетинг. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, решение о продаже принято на фоне конфликта между собственниками компании: «Из-за маркетинговой стратегии, проводимой одним из них, выручка росла, но чистая прибыль сильно снизилась, что вызвало недовольство других совладельцев».

Традиционно Kuppersberg занималась только контрактной сборкой и продажей техники в РФ, за счет чего получала прибыль. Источник издания утверждает, что один из совладельцев не готов менять вектор развития, при этом другие собственники хотят вкладывать средства не только в рекламу, но и в развитие производства в России.

Другой собеседник уверяет, что на актив претендуют ещё две компании. Сумма сделки, по его словам, может составить 5 млрд руб.

Эксперты отмечают, что после ухода из РФ европейских производителей Kuppersberg укрепил позиции в категориях встраиваемой техники для кухни. Бренд исходно позиционировался в высоком ценовом сегменте, конкурируя с Bosch и Electrolux. Инвестиции в Kuppersberg позволят Merlion, который активно развивает собственные бренды электроники, такие как Digma и Hyundai, выйти в новые сегменты.

Ранее стало известно, что Holodilnik.ru планирует в 2024 году запустить более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в городах-миллионниках.

Merlion Kuppersberg
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