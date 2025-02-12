Disney пересмотрит свои программы по инклюзивности и разнообразию

Компания Disney приняла решение пересмотреть свои инициативы в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (diversity, equity, and inclusion — DEI), чтобы больше уделять внимания бизнес-результатам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутреннее письмо для сотрудников, копия которого есть в распоряжении портала.

В частности, с 2025 года будет заменен один из ключевых факторов эффективности, используемых для оценки вознаграждения работы руководителей — «Разнообразие и инклюзивность». Его сменит новый показатель — «Стратегия талантов». Он включает концепции «Разнообразия и инклюзивности», но в большей степени ориентирован на то, «как ценности способствуют успеху бизнеса».

Также Disney закрыла свою противоречивую программу Reimagine Tomorrow, которая фокусировалась на создании контента, отражающего истории людей из «непредставленных сообществ» (включая ЛГБТ-движение, которое признано экстремистским и запрещено в России).

Изменения затронут и подход к старым фильмам компании. Ранее перед такими картинами, как «Дамбо» и «Питер Пэн», появлялось предупреждение о «негативных изображениях и плохом обращении с людьми и культурами». Теперь же это предупреждение будет заменено на более мягкую формулировку, подчеркивающую, что фильмы представлены в своем оригинальном виде и могут содержать стереотипы или негативные образы.

Как отмечает Axios, многие крупные компании в США, включая Amazon, Ford и McDonald's, начали корректировать свои программы и подходы к инклюзивности. Это говорит о попытке брендов соответствовать политике, проводимой новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом. Переход на более консервативные взгляды в области прав меньшинств (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России), подкрепленный решениями Верховного суда США, также оказал влияние на корпоративную политику организаций.