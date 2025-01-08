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18+
08.01.2025 в 13:21

McDonald's отказался от принципа равенства и инклюзивности

Сеть отменила политику разнообразия, действовавшую для ее работников и поставщиков

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's отменила политику разнообразия, действовавшую для ее работников и поставщиков, пишет The Wall Street Journal.

Компания больше не будет устанавливать новые цели по равенству и инклюзивности, но продолжит держать этот вопрос на контроле. Кроме того, McDonald's прекратит участие во внешних исследованиях, оценивающих корпоративное многообразие.

В McDonald’s отметили, что компания добилась прогресса в части разнообразия среди сотрудников и поставщиков. По статистике сети, более 30% руководителей в ее составе представляют меньшинства, а 25% выплат поставщикам получают компании, достигшие показателей разнообразия.

«Позиция McDonald's и наша приверженность инклюзивности непоколебимы. С момента основания мы гордимся тем, что понимаем: основа нашего бизнеса — люди. Мы работаем с людьми, и никогда не забываем об этом», — говорится в заявлении сети.

McDonald's стала далеко не первой компанией, пересмотревшей свои стратегии в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Ранее от обязательств по поддержке данной политики отказались Walmart, Food Motor, Ford, Lowe's, John Deere и Harley Davidson.

McDonald's
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