McDonald's отказался от принципа равенства и инклюзивности

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's отменила политику разнообразия, действовавшую для ее работников и поставщиков, пишет The Wall Street Journal.

Компания больше не будет устанавливать новые цели по равенству и инклюзивности, но продолжит держать этот вопрос на контроле. Кроме того, McDonald's прекратит участие во внешних исследованиях, оценивающих корпоративное многообразие.

В McDonald’s отметили, что компания добилась прогресса в части разнообразия среди сотрудников и поставщиков. По статистике сети, более 30% руководителей в ее составе представляют меньшинства, а 25% выплат поставщикам получают компании, достигшие показателей разнообразия.

«Позиция McDonald's и наша приверженность инклюзивности непоколебимы. С момента основания мы гордимся тем, что понимаем: основа нашего бизнеса — люди. Мы работаем с людьми, и никогда не забываем об этом», — говорится в заявлении сети.

McDonald's стала далеко не первой компанией, пересмотревшей свои стратегии в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Ранее от обязательств по поддержке данной политики отказались Walmart, Food Motor, Ford, Lowe's, John Deere и Harley Davidson.