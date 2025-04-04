Директор по продажам Adidas возглавит Puma

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Puma объявил о смене генерального директора. Место Арне Фройнда займет Артур Хольд — бывший директор по продажам Adidas. Об этом сообщается на сайте компании

Артур Хольд приступит к работе 1 июля.

Арне Фройнд возглавлял Puma с ноября 2022 года, при этом провел в компании более 14 лет. Он покинет должность уже в апреле. В компании уход топ-менеджера объяснили взглядами на стратегическое развитие, которые не совпадают с планами компании. За время работы Фройнда во главе Puma акции ретейлера подешевели более чем в два раза.

Это не первый опыт компаний по обмену кадрами. Так, в 2022 году Adidas возглавил бывший CEO Puma Бьорн Гульден. Перед ним стояла задача — преодалеть кризис, последним этапом которого стало расторжение партнерского соглашения с американским музыкантом Канье Уэстом. Только в конце прошлого года Adidas и Канье Уэст договорились о прекращении всех судебных разбирательств.

