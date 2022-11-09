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18+
09.11.2022 в 05:40

CEO Puma перейдёт в Adidas

Бьорн Гульден ранее уже работал на конкурента

Бьорн Гульден

Бывший главный исполнительный директор Puma Бьорн Гульден займет руководящую должность в Adidas, сообщает пресс-служба компании.

Бьорн Гульден приступит к работе на новом посту с 1 января 2023 года. Он заменит генерального директора Каспера Рорстеда. Бьорн Гульден также будет работать в качестве члена исполнительного совета Adidas.

Ранее конкурирующий с Adidas бренд Puma сообщил, что Гульден отказался продлевать свой контракт с компанией. Он руководил компанией с 2013 года. Теперь на его место назначен Арне Фройндт, коммерческий директор Puma.

Напомним, операционная прибыль Adidas за второй квартал составила €392 млн, что на 28% ниже показателя прошлого года (€543 млн). Компания понизила прогноз по прибыли на 2022 финансовый год до €1,3 млрд против ранее прогнозируемых €1,8−1,9 млрд на фоне «менее благоприятной рыночной конъюнктуры».

Ранее Бьорн Гульден уже работал в Adidas с 1992 по 1999 год на должности старшего вице-президента по одежде и аксессуарам. Он также занимал руководящие должности в Deichmann, Pandora и Helly Hansen.

Puma adidas
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