Adidas и Канье Уэст договорились о прекращении всех судебных разбирательств

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Аdidas достиг внесудебного соглашения рэпером Канье Уэстом по делу о разрыве сотрудничества с принадлежащей ему маркой Yeezy, пишет Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Бьорна Гульдена.

Аdidas и Yeezy отказались от взаимных претензий, заключив соглашение, которое не предполагает никаких выплат от бренда бывшему партнеру.

«По многим вопросам существовала напряженность. Больше нет никаких открытых вопросов, и нет выплат денег ни в чью сторону, мы оба двигаемся дальше», — заявил Бьорн Гульден.

В октябре 2022 года Аdidas прекратил сотрудничество с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний музыканта. Тогда прогнозировалось, что спортивный бренд потеряет почти $250 млн из-за расторжения контракта с рэпером.

Изначально компания намеревалась продолжить использовать дизайны линии Yeezy, но брендом Аdidas. Однако позже, после разрыва сделки с Уэстом, компания решила продать запасы товаров Yeezy, а часть вырученных средств передать на благотворительность. Деньги пожертвовали организациям, занимающимся борьбой с дискриминацией и ненавистью, включая расизм и антисемитизм.