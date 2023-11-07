Кейс «Дикси»: как создать собственный метамир в Roblox

Российский ритейлер «Дикси» запустил собственный проект «Треснутые» в метавселенной Roblox. Это часть интегрированной рекламной офлайн- и онлайн-кампании ритейлера, которая стартовала в ноябре этого года. Партнёром в реализации «Треснутых» стала AR/VR подразделение Hybrid , специализирующееся на разработке проектов в метавселенных и дополненной реальности.

Для реализации проекта использован Metaformance — новый подход к рекламной коммуникации, обеспечивающий построение бренда внутри метавселенных с одной стороны и возможность отслеживать и оптимизировать медийные и перформанс-показатели размещения с другой.

Для реализации подхода используется посадочная страница метамира в комплексе с таргетингом на заранее собранные аудиторные сегменты, соответствующие целевой аудитории «Дикси», которые с наибольшей вероятность будут взаимодейстовать с метавселенной. Для дистрибуции посадочной страницы используется программатик-сеть. Все аналитические показатели, отслеживаемые в рамках размещения, доступны в динамическом дашборде.

Метамир «Треснутых» представляет собой виртуальный парк развлечений с аттракционами. Игрок должен пройти квест — собрать 22 яйца со спрятанными внутри 3D-персонажами, пройти серию препятствий, чтобы получить виртуальный мерч «Дикси».

«Для «Дикси» это первый проект в метавселенной и мы рады, что нашим партнёром стал Hybrid. Для нас важно было перенести концепцию и историю «Треснутых» в метамир и сделать это за 1 месяц. Здорово, что у «Дикси» появился свой «Дикси Лэнд» , — сказала руководитель отдела диджитал-продвижения «Дикси» Полина Мотосова.



В течение трёх недель команда Hybrid разработала концепцию метамира и реализовала её, включая сюжет, образы 3D-персонажей, озвучивание героев, игровую механику с учётом пользовательского поведения и различных сценариев прохождения квеста. При разработке проекта в метамир «Треснутые» были заложены возможности для интеграции партнёров «Дикси» и масштабирования на другие кампании ритейлера.

Доступ в метамир возможен с любых устройств (десктоп, мобильные приложения, VR-шлемы) из любой точки мира без VPN.

Вова Ланцов, исполнительный директор AR/VR подразделения Hybrid в России: Ежедневная аудитория Roblox в России превышает два миллиона пользователей в возрасте до 15 лет, которые проводят на платформе в среднем 138 минут. Поэтому для брендов это наиболее привлекательная площадка для выстраивания нового типа коммуникации и развития программ лояльности. Мы создаём пространства, в которые интересно возвращаться даже после прохождения квеста. В метамире можно общаться, играть и пользоваться созданной инфраструктурой.

Для вовлечения пользователей используются привлекающие внимание форматы in-read и Video Rich платформы Hybrid. Metaformance обеспечивает новые инструменты взаимодействия с аудиторией, даёт качественный контакт с брендом: гарантированный рост метрик brand lift, выполнение медийных KPI и бенчмарков, которые можно контролировать в кабинете клиента.

«Метаверс выстраивает коммуникацию с новой аудиторией до 18 лет, для которых метавселенная, как мессенджер или соцсеть для нас. Аудитория подростков через 2−3 года станет платежеспособной и будет совершать онлайн-заказы в метамирах. Поэтому важно сейчас инвестировать в такие проекты, чтобы закрепиться в памяти нового поколения», — резюмирует исполнительный директор AR/VR подразделения Hybrid в России.