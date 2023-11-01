«Дикси» добавила фиолетовый цвет в оформлении магазинов и обновила шрифт в логотипе

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») проводит реконцепцию своих магазинов в соответствии с новым CVP. Первая обновлённая торговая точка открылась в Центральном округе Москвы. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

В рамках реконцепции «Дикси» изменит организацию торгового пространства и внешний вид магазинов. В их оформлении в дополнение к оранжевому появится фиолетовый цвет. Как пояснили в сети, он символизирует её «современность и уникальность».

Кроме того, компания обновила шрифт в логотипе, сделав его более закруглённым. Обновлённый шрифт подчёркивает «открытость и доступность» бренда.

Как пояснили в компании, торговый зал магазина зонирован с учётом покупательских маршрутов. Первый круг, начинающийся сразу на входе в магазин, объединяет зоны готовой еды, выпечки, кофейни, овощей и фруктов. Второй круг охватывает базовые свежие категории (в их числе ― мясо, молочные продукты, сыры). Третий маршрут ― стеллажи с бакалеей, алкогольной продукцией и другими товарами.

Новое CVP сети «Дикси» предполагает больший фокус на готовой еде, продуктах быстрого приготовления и решениях для перекуса. В частности, в магазинах будет расширен ассортимент свежей выпечки из собственных пекарен.

Обновленный ассортимент учитывает и другие тенденции потребительского рынка, включая тренд на здоровый образ жизни и питание ― в магазинах появятся низкокалорийные продукты, продукты без глютена и без лактозы. Также будет усилено предложение товаров от локальных производителей и фермерской продукции, отметили в компании.

Кроме того, новая политика сети предусматривает развитие собственных торговых марок (СТМ) и увеличение их доли в ассортименте розничной сети.

Также в «Дикси» появятся «товары-герои» ― популярные или уникальные продукты, которые станут «визитной карточкой» сети. Одним из таких товаров будет яблоко, изображение которого использовано в фирменном стиле «Дикси».

Свои «герои» появятся и в других категориях: мяса, молочных продуктов, готовой еды, замороженной продукции.

«Основными покупательскими миссиями, которые будет закрывать формат, станут еженедельная закупка и ежедневная дозакупка продуктов. Новый концепт «Дикси» ориентирован не только на существующую целевую аудиторию сети (возрастные ценители комфорта, возрастные традиционалисты, современные экономные женщины), но и на более молодых покупателей», ― заявили в компании.

Юрий Семенов, генеральный директор сети «Дикси»: С прошлого года «Дикси» обновила более 25% магазинов, улучшив их ассортимент, внешний вид и добавив новые сервисы: например, кассы самообслуживания и пекарни. Собрав все лучшие наработки, мы делаем следующий шаг и внедряем новый концепт магазинов. До конца года мы откроем ещё несколько магазинов «Дикси» в обновлённом концепте, затем проанализируем их работу и реакцию покупателей и в следующем году примем решение о дальнейшем масштабировании программы реконцепции сети.

Сеть «Дикси» объединяет более 2,2 тыс. магазинов формата «у дома». «Магнит» приобрёл «Дикси» в июле 2021 года. С 2022 года сеть «Дикси» провела редизайн части объектов, протестировав различные гипотезы для поиска оптимального CVP.

В 2022 году сеть обновила 80 действующих магазинов, в текущем году ― более 280 точек. В 2023 году «Дикси» планирует открыть 100 новых торговых точек.