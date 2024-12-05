Digital Indoor от «билайн» предлагает клиентам до 300 миллионов шансов быть замеченными

В 2023 году рынок рекламы вне дома (Digital Out-of-Home — DOOH) в России вырос почти в полтора раза (по разным данным, от 41% до 49%). Одной из наиболее динамично развивающихся категорий внутри DOOH-формата стала реклама, размещаемая на цифровых носителях внутри магазинов — Digital Indoor, которая в 2023 году также продемонстрировала значительный рост — на 30% по сравнению с предыдущим годом. В этом направлении работает оператор мобильной связи «билайн» , занимаясь таргетингом и подключая партнерские ритейл-сети. О принципах работы формата и его потенциале редакции Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Почему все больше рекламодателей выбирает этот канал коммуникации с потребителем? Все просто. Digital Indoor-реклама позволяет настроить не только частоту, время и место показа, но и таргетировать рекламу по целевой аудитории. Возможности такой настройки могут положительно повлиять на эффективность рекламных кампаний, так как увеличивают вероятность отклика.

До 300 миллионов контактов для видимых результатов

Так работает таргетинг от «билайн» Digital Indoor. Аналитика на данных мобильного оператора и партнерских ритейл-сетей помогает донести предложение до целевой аудитории и достигнуть измеряемых результатов от проведения рекламной кампании. Так, «билайн» может помочь с планированием рекламной кампании, а партнеры — с анализом покупательских предпочтений, частоты покупок и среднего чека. Анализ осуществляется только в отношении пользователей и покупателей, выразивших согласие на обработку данных в рекламных целях.

Суммарный охват одного рекламного объявления может составлять до 300 миллионов контактов в месяц, а это значит, что видеоролик сможет посмотреть большее количество людей в местах с высокой проходимостью. Больше просмотров — выше узнаваемость бренда и шанс на успех.

Более 45 тысяч экранов для продвижения бренда

Также клиент может выбрать, в каких торговых сетях и магазинах он хотел бы разместить рекламу. Более 45 тыс. поверхностей в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Магнит Косметик», «Лента», «Дикси», «О'КЕЙ», «билайн», а также в пунктах выдачи заказов «СДЭК» доступны для показа рекламного ролика заказчика.

Детальный отчет по результатам рекламной кампании

Эксперты «билайн» Digital Indoor готовы оказать клиенту всестороннюю поддержку как на этапе планирования рекламной кампании, так и после ее завершения. По результатам кампании «билайн» проанализирует ее влияние на динамику продаж в точках, где транслируется реклама клиента, а также оценит конверсию в целевое действие, если реклама включала QR-код.