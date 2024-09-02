Диджитал-агентство //NTVS реализовало летний проект для СТМ «Пятёрочки» — «Рестория»

Торговая сеть «Пятёрочка» и агентство //NTVS, часть Like Group , разработали рекламную кампанию для бренда «Рестория», в которой соединились карты таро, любовь к лету и вкусная еда. Об этом Sostav рассказала команда диджитал-агентства.

В рамках проекта реализовали интерактивную кампанию с летними предсказаниями. Её целью было привлечь внимание к бренду готовых блюд и продуктов. На лендинге restoria-leto.ru пользователи получали персональный расклад на летний день, вкусный рецепт и шанс выиграть денежный приз на осуществление летних планов.

Анна Разинкина, бренд-менеджер, ФТС «Пятёрочка»: Мы знаем, в каком темпе живёт современная семья, и знаем ценность вкусной и горячей еды для каждого. В рамках кампании пользователи познакомились с широкой линейкой продуктов «Рестория» и увидели, сколько вкусных и разнообразных блюд можно из них приготовить. А освободившееся время можно посвятить общению с близкими и раскладу на лето.

Анна Павлова, креатор проекта, //NTVS: Тренд на астрологию, игру в магию и предсказания существует последние полтора года, и стал естественным ответом на условия короткого планирования и неопределённости будущего. Бренды стремятся закрыть потребность в устойчивом будущем, гарантируя качество, видимый результат, призы. Конечно, мы не создали новый тренд, но подхватили идеальный расклад «потребность-продукт-период». За основу мы взяли механику таро и конвертировали её в простой, яркий и быстрый планировщик свободного времени пользователя. Задачей художника было отразить стилистику таро, но не падать в магию и излишнюю продуктовость. В итоге получилась лёгкая летняя кампания.

Пользователь выбирал карточки трёх категорий: с кем, где и когда. В формате предсказания он получал план события в выбранной комбинации и подходящий рецепт на основе продуктов марки «Рестория». А приятным бонусом стал розыгрыш призового фонда.

Летнюю кампанию «Рестории» поддержали блогеры, которые снимали вертикальные ролики с рецептами с сайта проекта, а также кулинарные Telegram-каналы и каналы про астрологию. И, конечно, дополнительно было подключено баннерное анонсирование на популярных площадках. Общий охват анонсирования составил более 14 млн уникальных пользователей.

За четыре недели проекта на сайте restoria-leto.ru побывали более 570 тыс. уникальных пользователей, и более 8 500 человек поборолись за главный приз, заполнив заявку на участие.

Лендинг предсказаний работал без ограничений для всех, у кого есть планы на лето. Главной идеей, отразившейся в предсказаниях «Рестории», было то, что впереди лето, когда мы успеем отдохнуть и посвятить время близким, а к предстоящим событиям не обязательно готовиться заранее.

Команда проекта

//NTVS (агентство)

Креативный директор: Евгений Салистый

Креатор проекта: Анна Павлова

Арт-директор: Кирилл Землянухин

Арт-директор: Ирина Булавинцева

Дизайнер: Ксения Бахтина

Аккаунт-директор: Галина Сизова

Аккаунт-менеджер: Екатерина Фомина

Диджитал-директор: Оксана Забелина

«Пятёрочка» (клиент)

Руководитель управления бренд-менеджмента СТМ: Татьяна Дорофеева

Менеджер группы брендов: Валерия Исаева

Бренд-менеджер: Анна Разинкина

Бренд-специалист: Виктория Гарбузова

Менеджер по таргетированной и контекстной рекламе: Вадим Прокофьев

Руководитель направления интернет-маркетинга: Регина Ахраменюк

Менеджер по медиапланированию: Елена Баталова