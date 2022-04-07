«Детский мир» вышел на рынок мобильного гейминга

«Детский мир» выпустил свою первую мобильную игру — приложение «Рисовашка» позволит создавать мультфильмы из рисунков, считают его разработчики.

Как отметила Sostav пресс-служба ритейлера, проект развивает творческое мышление и фантазию у детей, а также сокращает экранное время, которое ребенок проводит за гаджетом.

Сегодня пользователям доступно более 80 сюжетов для создания мультфильма.

Микаэл Гелецян, директор цифрового продукта ГК «Детский мир»: Миллионы родителей покупают в «Детском мире» при помощи своего мобильного телефона. Мы хотим дать клиентам больше возможностей и не ограничиваться только продажей детских товаров. В нашей стратегии — предлагать детям и взрослым цифровые сервисы, услуги и игры. «Рисовашка» — не только один из первых шагов "Детского мира" на этом пути, но и классный способ интересно провести время с ребенком

Глеб Бодачевский, продакт-менеджер направления цифровых сервисов в ГК «Детский мир»: Сегодня «Детский мир» впервые выступил в роли издателя мобильной детской игры. Приложение и сайт компании могут генерить огромный целевой трафик для продуктов, где пользователями являются родители или дети. Мы предлагаем цифровым сервисам и играм присоединиться к партнёрству с нами. Вместе мы сможем выстроить эффективную модель распространения и монетизацию продукта и учесть интересы аудитории.

Мобильную игру «Рисовашка» можно бесплатно скачать из списка приложений «Детского мира» в App Store.

В 2021 году «Детский мир» совместно с Animopus запустил пилотный проект по созданию одноименной мобильной игры для детей — более 11 тыс. пользователей оценили новый проект, количество сессий превысило 30 тыс., игра вошла в топ-10 приложений категории «Образование» в российском App Store.