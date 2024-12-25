Почти три четверти родителей потратят на новогодний подарок ребенку до 3 тысяч рублей

Более 70% россиян-родителей готовы потратить на подарок ребенку к Новому году не более 3 тыс. руб. Каждый третий участник опроса указал диапазон «от 1 до 2 тыс. руб.», а каждый пятый — «от 2 до 3 тыс. руб.». Таковы данные объединенной компании Wildberries и Russ и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Результаты исследования публикует ТАСС.

Ответы «до 1 тыс. руб.» и «более 5 тыс. руб.» набрали равное количество голосов — по 13−14% респондентов. Варианты «от 3 до 4 тыс. руб.» и «от 4 до 5 тыс. руб.» выбрали по 8−9% опрошенных.

Кроме того, исследование показало, что в 44% случаев выбор подарка осуществляется совместно обоими родителями, в 20% случаев — только мамой, а каждый третий родитель ориентируется на пожелания ребенка. В 3% случаев решение о презенте принимает отец.

Игрушки стали самым популярным подарком для детей — их выбрали 44% родителей. На втором месте — гаджеты и электроника (25%), затем идут одежда (14%), канцелярия и творческие наборы (13%), велосипеды, сани, гироскутеры, скейты и другие средства передвижения (13%), а также настольные игры (12%).

Среди игрушек наиболее востребованными оказались куклы и сопутствующие товары (35%), конструкторы и строительные наборы (31%), игрушечные машины (26%), радиоуправляемые и плюшевые игрушки (по 24%), а также наборы для творчества и хобби (21%).

Как выяснили аналитики, игрушки — персонажи отечественных мультфильмов столь же популярны, как и зарубежные. Лидером среди российских мультгероев стал Чебурашка (его назвали 30% респондентов). Также опрошенные отметили Машу и Медведя (17%), персонажей мультиков «Три кота» (15%), «Ну, погоди!» и «Синий трактор» (по 8%).

Из зарубежных героев участники опроса выделяли кукол Barbie и LOL (14% и 9% соответственно), персонажей «Холодного сердца» (6%), «Щенячьего патруля» и «Человека-паука» (по 5%).

Согласно исследованию ВЦИОМ, половина россиян (51%) считают важным дарить детям игрушки отечественного производства. Однако каждый второй опрошенный уверен, что в магазинах недостает игрушек, созданных в традициях русской культуры и истории (сказок, фольклора, народных персонажей).

По данным аналитиков ВЦИОМ, респонденты планируют подарить детям на Новый год сладости (36%) и развивающие игры (23%). При выборе подарков россияне чаще всего останавливаются на конструкторах, наборах для научных экспериментов, настольных играх и мягких игрушках, а также развивающих игрушках для малышей.

Методология

В опросе Wildberries и Russ участвовали около 1,7 тыс. родителей из городов-миллионников и других населенных пунктов, имеющих хотя бы одного ребенка младше 10 лет.

Опрос ВЦИОМ проводился с 20 по 22 декабря 2024 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в разных регионах России.