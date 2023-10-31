Владелец магазинов Decathlon в России откроет на их месте новую сеть спорттоваров Desport

Новый владелец бизнеса спортивного ритейлера Decathlon в России — компания «АРМ» — запускает сеть спортивных магазинов под названием Desport. Первые торговые точки откроются в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что ассортимент «будет формироваться по мере поступления товаров». Он будет расширяться как за счёт собственных торговых марок новой сети, так и других известных брендов. Кроме того, Desport вскоре запустит свой интернет-магазин, добавили в «АРМ».

Название Desport происходит от старофранцузского слова «desport», означающего «развлечение», «игра» — от него произошло слово «спорт» во многих языках мира.

«Название отражает саму суть нашего бизнеса: вдохновлять людей к занятиям спортом и физической активностью», — сказал директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер, слова которого приводит агентство.

В октябре принадлежащая компании «АРМ» структура ООО «Октоблу» разместила на платформе hh.ru несколько вакансий в Москве и Подмосковье. Операционная структура в том числе набирала продавцов-консультантов для новой сети.

В начале октября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что магазины спорттоваров Decathlon в России начнут открываться в декабре «по мере технической готовности и поступления товаров».

Тогда он сказал, что «АРМ» заключила соглашение с французской Decathlon на покупку бизнеса компании в России в сентябре 2023-го. Сделка по продаже активов была закрыта и вступила в силу с 3 октября.

«АРМ» перешли все 35 магазинов, которые принадлежат или арендуются Decathlon, и склад в Московской области.