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Дизайн сайта - Liqium

18+
15.11.2022 в 13:00

В Depot обновили дизайн упаковки косметических средств от «Чистой линии»

Ботанические иллюстрации подчеркнули ориентир компании на «зелёное» будущее, считают дизайнеры

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Агентство Depot в коллаборации с дизайн-студией компании «Юнилевер Русь» разработали новый дизайн для продукции косметического бренда «Чистая линия». Как отметили в творческой группе кейса, «акварельная» графика и ботанические иллюстрации призваны отразить синергию силы природы и научных достижений.

Фирменный стиль объединил оформление флаконов всего портфеля компании, при этом креаторы подчеркнули в графике дифференциацию упаковки средств по уходу за волосами от средств для лица. Расположение стилевых элементов показывает эффективность продукции, их удобство и комфорт в использовании, считают в брендинговом агентстве.

Было / стало

Присутствие ботаники в дизайне отражает тренд на экологичность и заботу об окружающей среде. А использование деталей зелёного цвета на упаковке позволяет потребителям легче узнавать продукцию бренда на полке в магазинах.

Кроме того, на обновлённых упаковках разместят специальный QR-код, перейдя по которому потребители могут узнать о том, как правильно сортировать упаковку для её утилизации и дальнейшей переработки, почему это важно и как ещё можно помогать окружающей среде.

Ранее в Depot представили фирменный стиль «Фридом Финанс» после ребрендинга, а вкусовые сосочки от «Чистой линии» стали «язычниками».

Depot Чистая линия Юнилевер Русь
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