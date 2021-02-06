Depositphotos впервые за 10 лет обновил айдентику. В ее основе – фотообъектив и дух граффити

Международный фотобанк Depositphotos впервые за 10 лет обновил свою айдентику — украинское креативное агентство CREVV создало логотип и шрифт, а также разработало фирменную цветовую палитру компании. Редизайн стал символическим началом нового этапа в развитии бренда, а также помог отразить эволюцию его ценностей, целей и миссии. Команда Depositphotos рассказала подробности ребрендинга и поделилась инсайтами во время поиска креативной концепции.

Поиск концепции для новой айдентики

Поскольку Depositphotos — это простой и надежный помощник для креаторов и творческих коллективов, цветами для основных визуальных элементов стали черный и белый. А для коммуникации с авторами фотостока мы выбрали яркую цветовую палитру, которая подчеркивает разнообразие и оригинальность их работ.

Новая палитра содержит почти все цвета спектра, что позволяет создавать гармоничные комбинации с фотографиями и дизайнами.

Теперь при разработке макетов для рекламы, сайта и других задач дизайнеры Depositphotos могут легко переходить в любую гамму оттенков.

Для удобства использования дизайнеры CREVV создали сеты из трех оттенков, которые всегда используются вместе. Первый цвет очень светлый, второй — насыщенный, третий — темный (используется реже, для кнопок и дополнительных элементов).

Если фон светлый, то текст на нем будет насыщенным, и наоборот.

Если при создании макетов креатору не хватит сочетаний из палитры, всегда можно подобрать цвета под контент с помощью схемы сетов, описанной выше.

Выбор шрифта

Новый фирменный шрифт Depositphotos разработал украинский дизайнер Дмитрий Растворцев. В нем есть несколько начертаний: обычный гротеск и четыре более креативных дополнительных шрифта.

Чистый и продуманный шрифт — обновленный вариант основного «традиционного» стиля написания Depositphotos, а четыре дополнительных стали отражением творческой составляющей компании.

Основой для дополнительных начертаний послужили художественные и дизайнерские направления со всего мира. Изначальный шрифт, используемый в логотипе Depositphotos, подтолкнул команду к созданию начертания в духе Баухауса. Необходимость в квадратном шрифте привела к родственному стилю Вхутемас. Веселое начертание Naive Script было вдохновлено наивной детской каллиграфией, а дерзкое Brooklyn Zoo — отсылка к культуре граффити.

Идея нового логотипа

Разработка логотипа началась с поисков форм и скетчей. В процессе появлялись разные варианты. Одним из них был символ-аббревиатура dp, но он не прошел проверку на уникальность.

Работая над текстовой частью логотипа, команда дизайнеров проанализировала изначальную надпись и поняла, что она имеет очень характерный ритмический рисунок. Это достигается за счет чередования широких круглых букв «d»-«e»-«p»-«o» и достаточно узких «s»-«i»-«t».

Отдельно стоит отметить выбивающуюся из общего ритма букву «h». Она очень характерна из-за необычной вытянутой правой «ноги». Дизайнеры перенесли эти особенности в новую текстовую часть логотипа, где все знаки были отрисованы заново. Также увеличили расстояние между буквами, чтобы надпись легче читалась.

В основе нового логотипа — объектив фотоаппарата. Мы сохранили преемственность предыдущей версии фирменного знака, но сделали его современнее. Новая эмблема стала более узнаваемой, по форме теперь перекликается с текстовой частью логотипа Depositphotos. По сути, она объединила в себе идею объектива фотоаппарата и форму строчной буквы «d» — так дизайн получил больше индивидуальности.

Одни из основных способов коммуникации Depositphotos — баннеры и email-рассылки. Для них команда CREVV отдельно разработала систему и варианты расположения логотипа, чтобы все дизайны и изображения выглядели органично.

Также агентство создало серию фирменных анимаций для использования в соцсетях.

Таким образом, обновленная айдентика помогла Depositphotos обозначить новый этап в истории компании и передать позитивные перемены, которые ждут нас в будущем.

Наш фотобанк надеется, что современное прочтение фирменного стиля оценят как постоянные клиенты, так и креативное сообщество.