«Уход» из профессии и вредные советы: поздравления с Днем рекламщика от лидеров индустрии

Ян Шпичинецкий, PR Director SMIT.Studio :

Говорят, что все лучшее уже придумали за нас. Кажется, это может быть правдой лишь в случае ролика ниже. Он старый, как и реклама. И жизненный, как сегодняшний маркетинг.

Реклама перестала быть раздражающей и тупой. Каждая кампания словно работа на конкурс талантов, где все стараются объединить необычный креатив, ироничный подтекст, пользу продукта и каплю трендов. Увы, не всегда это работает так, как предполагала фантазия креатора или правки бренд-менеджера.

SMIT.Studio поздравляет всех коллег с днем работников рекламы и желает, чтобы ваши клиенты никогда не просили рисовать красные линии зеленым цветом. Чтобы здравый смысл побжедал в любых спорах с заказчиками, а креативы сочились реакциями, KPI и гениальностью. Ура!