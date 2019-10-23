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23.10.2019 в 15:00

«Уход» из профессии и вредные советы: поздравления с Днем рекламщика от лидеров индустрии

Представители рекламного рынка обменялись комплиментами и поздравлениями

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Depositphotos

Громкие «уходы» из профессии, киноинтерпретации и даже вредные советы! Креативные поздравления с праздником в честь одних из самых креативных людей.

MEDIA DIRECTION GROUP:

Юний Давыдов, президент и основатель рекламно-коммуникационной группы компаний RCG :

MOTIVE agency & production :

Наш ролик с юмором, он о том, что было бы, если представители разных профессий говорили на языке рекламщиков. Каждая профессия по-своему важна, и наша тоже :)

e:mg , Татьяна Тармогина — управляющий директор, Антон Мельников — управляющий партнер по направлению креатив и стратегия, Алексей Герасимов — Account director, Екатерина Гарина — Старший PR manager

Feedstars :

Мы записали этот перформанс в знак солидарности с коллегами из сурового мира рекламы. Конечно, съесть сочный лимон намного проще и приятнее, чем вносить полуночные правки в сценарий и согласовывать их с блогером, живущем в другом часовом поясе, но кто же это сделает, если не бывалые рекламщики?

Поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы ваши лимоны были не кислыми, а шуршащими, показатели радовали глаз и письма от клиентов приходили только хвалебные ;)

Чуть не забыли — счастья, здоровья!

MediaGuru :

CoMagic

Ян Шпичинецкий, PR Director SMIT.Studio :

Говорят, что все лучшее уже придумали за нас. Кажется, это может быть правдой лишь в случае ролика ниже. Он старый, как и реклама. И жизненный, как сегодняшний маркетинг.

Реклама перестала быть раздражающей и тупой. Каждая кампания словно работа на конкурс талантов, где все стараются объединить необычный креатив, ироничный подтекст, пользу продукта и каплю трендов. Увы, не всегда это работает так, как предполагала фантазия креатора или правки бренд-менеджера.

SMIT.Studio поздравляет всех коллег с днем работников рекламы и желает, чтобы ваши клиенты никогда не просили рисовать красные линии зеленым цветом. Чтобы здравый смысл побжедал в любых спорах с заказчиками, а креативы сочились реакциями, KPI и гениальностью. Ура!

Федор Круглов, управляющий директор агентства iconText (группа компаний iConText Group ):

BBDO Group:

Ольга Петрова, генеральный директор агентства Traffic Isobar (входит в Dentsu Aegis Network ):

Мы работаем в прекрасной отрасли, в которой есть только два лимита: бюджет и сроки. Если бы праздник работника рекламы можно было сдвинуть на пару дней, тогда поздравление было бы длиннее, поэтому буду краткой: желаю находить лучшие решения даже в условиях строгих дедлайнов.

Nectarin :

На брейнштормингах рождается много идей. К сожалению, многие из них даже показывать никому нельзя — так много у рекламщиков ограничений, юристов и здравого смысла. Мы желаем, чтобы ваша фантазия однажды стала свободной, как Кипелов, и вы реализовали самые смелые творческие амбиции

Анна Сергеева, генеральный директор Main Target Group :

С праздником, друзья! Энергии, драйва и легкости в нашей нелегкой работе!

Подъёжики :

BeGroup :

Олег Волкош, президент Mediaplus Group :

Профессиональный праздник, объединяющий людей коммуникационной отрасли, а в нашем случае — рекламистов, так и остаётся официально не признанным, но регулярно массово отмечаемым событием, что даёт основания утверждать — 23 октября настоящий Праздник профессионалов индустрии маркетинга!

От всей души поздравляю партнёров, коллег, всех причастных — с праздником! Пусть ваше искусство находит признание и расширяет свою аудиторию, приносит успех вам и вашим клиентам!

INTENTION :

Advark Video Advertising Platform :

Коллеги, команда Advark поздравляет вас с днем работников рекламы!

Пусть ваша фантазия и креатив продолжают удивлять заказчиков, пусть ваши доходы растут, а талант всех сотрудников будет всегда оценен и востребован! Пусть каждый дизайнер, маркетолог, контент-менеджер найдёт свой верный и интересный жизненный путь, в котором будет всё только хорошее: яркая карьера, верные друзья и позитивное настроение!

MarketSense :

Елена Юферева, генеральный директор Brandson (Total Identity Group), член совета АБКР:

Единственные настоящие поэты нашего времени служат в рекламных агентствах", — сказал американский прозаик и драматург Теннесси Уильямс. Да, создание рекламных проектов, необходимых для здорового развития бизнеса, требуют от рекламщиков не только упорства, увлеченности, опоры на информативность. Также профессионал не должен забывать о поэтической — креативной — стороне жизни.

Команда агентства Brandson (Total Identity Grouo) желает вам, коллеги, не терять творческого задора, вдохновляться каждой секундой и претворять возникающие идеи в жизнь с любовью! Желаем, чтобы уникальные рекламные слоганы были не только «продающими», но и подкупающими — чтобы затрагивали не покупательную способность, а струны души каждого потребителя.

Виктор Шимановский, генеральный директор Ambitica :

Какая непростая задача — поздравить коллег рекламщиков, не прорекламировав себя!

Если отбросить вот это всё, первое пришедшее в голову: «мы, как команда профессионалов.», «пользуясь случаем…», «у нас в агентстве…», то остается следующая простая мысль:

Замечательно, что есть такой праздник! И это не про нас с вами, нам он не очень-то и нужен, скажем честно.

А про близких и родных, про их возможность поздравить нас.

Ведь факт такого праздника говорит о том, что такая профессия существует! А это немного снижает уровень родительской тревоги за нас!

Анна Погосян, основатель креативного агентства ZUPER Agency :

Дорогие коллеги, поздравляю всех сопричастных с нашим профессиональным днём!

Мы с вами уникальные люди, практикующие работу 24/7, разбирающиеся в разнообразных бизнесах клиентов, успевающие сдавать проекты, дедлайны которых были «вчера».

Желаю всем нам не забывать в этой гонке мечтать, думать глобально. Ярких, смелых, вдохновляющих проектов и осознанности в работе и по жизни!

Денис Романовский, генеральный директор Roden Media :

Реклама сопровождает нас везде и всюду, на работе и дома. Она может быть разной: навязчивой, громкой, надоедливой, эмоциональной, стильной, красивой и приятной. Мы переключаем канал или выключаем звук, когда видим ее. Мы восхищаемся ею, когда она привлекает и затрагивает нас до глубины души. Мы движемся благодаря ей, зарабатываем на жизнь, смеёмся, радуемся, узнаём новых людей.

Мы можем любить или ненавидеть ее, но она всегда с нами, она повсюду.

С праздником вас, коллеги!

Новых идей и открытий, удачных проектов и сумасшедших результатов! И самое главное энергии и сил для реализации всего задуманного!

Анна Мусаелян, управляющий партнер Upside и Upside Cloud:

Как известно, миром движут мечтатели, энтузиасты и …рекламщики.

Реклама — это мечта, а мы, рекламщики, дарим людям эту мечту и сами верим в нее. Я желаю всем нам не бояться мечтать, никогда не останавливаться и идти только вперед!

Каролина Соколова, Генеральный директор сейлз-хауса Эверест :

Наш бизнес сейчас живет на таких скоростях, что каждый день — день рекламщика=) Быть на острие атаки, впереди всех технологий, предугадывать и создавать потребности, делать творческую работу в очень жестких дедлайнах — справляться с этим невозможно без большой внутренней энергии и искренней любви к тому, что делаешь. Наверное, поэтому, работая в рекламе, каждый день встречаешь такое количество талантливых, ярких и неординарных людей. С праздником нас всех! Мы — сила!

Алена Панкратова, креативный директор Getbrand :

Поздравляем коллег с профессиональным праздником! Желаем масштабных проектов, вдохновляющих клиентов, наград и профессионального признания! А также развития, новых идей и профессионализма. Мы искренне считаем, что индустрии по силам делать мир лучше, визуально чище, этичнее и экологичнее!

Дмитрий Чеклов Global CEO hybrid.ai :

Всех рекламщиков с профессиональным праздником! Пусть каждый рекламный показ будет замечен, увиден, кликнут и законверсирован! Желаю всем нам еще больше вдохновения, успешно реализованных целей, расширения границ бизнеса и удовлетворенности каждым достижением! Пусть всех прет от процесса: и рекламщиков и рекламодателей 🙂

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