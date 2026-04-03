Деловые мероприятия и конференции: как меняются форматы и взаимодействие с аудиторией

За последний год деловая ивент-индустрия не сталкивалась с глобальными потрясениями, при этом изменилась сильнее, чем кажется. По данным ЦМТ, активность в сегменте корпоративных встреч и конференций выросла на 20−30%. Корреспондент Sostav Дарья Дмитриева о новых ожиданиях от мероприятий и форматах взаимодействия с аудиторией.

Тренды и закономерности: как развивается индустрия

По итогам 2025 года объем рынка корпоративных событий достиг 130 млрд рублей. Мероприятия ощутимо дорожают: средняя стоимость организации ивентов увеличилась на 30−40% из-за инфляции и повышения качества событий. Аудитория становится все более искушенной, требуя высокий уровень организации и подготовки. В надежде привлечь и развлечь гостей организаторы все чаще делают ставку на сложные форматы: фестивали компаний, образовательные форумы, внутренние выставки, роуд-шоу и гибридные события.

Марьяна Пилипенко, директор по связям с общественностью Media Instinct Group: Деловых ивентов стало заметно больше — буквально всех типов и масштабов. От индустриальных конференций до небольших, часто смежных с деловыми, форматов с глубоким вовлечением гостей: ролевые игры, квесты, майндсеты и так далее. Рынок быстро научился собирать программы, привлекать и готовить спикеров, формулировать ценность: зачем это нужно и какую пользу дает бизнесу. Параллельно повзрослела инфраструктура — площадки, продакшен, кейтеринг — поэтому сегодня собрать мероприятие стало технически проще и в разы быстрее.

Фактически происходит расширение самого понятия «бизнес-мероприятия». Если раньше это были в основном конференции, презентации и вечеринки, то сегодня добавляются спортивные форматы, фестивали, регулярные комьюнити-встречи. Ивенты все реже организуются ради присутствия или охвата: это прикладной инструмент, встроенный в бизнес-процессы. При этом запрос на нестандартные форматы мероприятий становятся частью более широкого тренда, когда растет потребность в новых формах взаимодействия и совместных пространствах — как ответ на усиливающееся чувство одиночества и социальной изоляции. По данным отчета Dentsu Creative Realities, 63% людей проводят значительную часть времени в одиночестве, а половина опрошенных (50%) заинтересована в альтернативных форматах социализации.

Ольга Тищенко, генеральный директор IZMENI SOZNANIE: Появляются новые форматы мероприятий на стыке индустрии и культурных тенденций. Например, сейчас ярко выражена мода на падел. На его основе формируются новые типы событий — турниры, клубные встречи, регулярные спортивные активности, —которые при этом решают вполне прикладные бизнес-задачи: нетворкинг, развитие партнерств, укрепление клиентских связей. Это закономерно, ведь для некоторых компаний спорт — правильная компетенция, которая связывает бизнес со здоровым образом жизни. Таким образом организации транслируют, что хотят инвестировать в устойчивость своих сотрудников и клиентов. Параллельно формируется другой, не менее показательный тренд — крупные бренды сами превращаются в медиаплатформы. Они выступают не просто организаторами мероприятий: собирают воедино собственные инструменты, аудитории и каналы, объединяют блоки рекламных возможностей по разным направлениям. Благодаря собственным платформам бренды начинают продвигаться среди рекламодателей.

Наталья Шорина, аккаунт-директор Journey: Главное изменение — смещение фокуса с «проведения мероприятия» на достижение конкретных бизнес-результатов. Если раньше ключевой задачей было собрать аудиторию и обеспечить качественный контент, то сегодня заказчики ожидают измеримого эффекта: лидогенерации, роста узнаваемости, укрепления лояльности и развития комьюнити. Существенно изменились и форматы. Участники больше не готовы пассивно слушать длинные доклады — на первый план вышли интерактивные сессии, дискуссии, практические воркшопы и нетворкинг-активности. Контент стал более прикладным и ориентированным на реальные кейсы. Отдельное внимание уделяется пользовательскому опыту. Организаторы вдумчиво проектируют «путь участника» — от регистрации до пост-коммуникации — чтобы удерживать внимание и вовлеченность на каждом этапе. Технологии также стали неотъемлемой частью мероприятий: мобильные приложения, системы аналитики, интерактивные платформы и инструменты персонализации делают участие более удобным и эффективным.

Мария Озерскова, директор по организации мероприятий Игроник: За последний год деловые мероприятия заметно сместились в сторону более прикладных и измеримых задач. Если раньше акцент делался на имиджевую составляющую и охват, то сегодня заказчики ожидают от событий конкретного бизнес-результата: лидогенерации, укрепления партнерских связей, роста узнаваемости в узких профессиональных сегментах, а также решения PR- и GR-задач.

Вера Онищенко, руководитель ивент-отдела Rassvet.events: Есть тенденция на ментальную составляющую в деловых мероприятиях — внедрение зон тишины, активностей для снятия стресса прямо на площадке. Еще запрос на более практичный контент, например, публичные разборы провалов. Один из наших любимых ивентов — Fuckup Night. Два года подряд мы собираем комьюнити пиарщиков, креаторов и маркетологов, чтобы «терапевтично» послушать о провалах руководителей из крупных компаний.

От крупных форматов до кулуарных

С одной стороны, растет спрос на крупные индустриальные события, способные собрать сотни и тысячи участников. С другой — не менее популярны кулуарные форматы. Массовые события работают на масштаб и привлечение большого комьюнити, камерные — на качество контакта и глубину взаимодействия. На 25% увеличилось число запросов на зарубежные выезды.

Ольга Тищенко, генеральный директор IZMENI SOZNANIE: Как показала пандемия, больше всего на трансформацию ивент-индустрии влияют внешние факторы и форс-мажоры. Компании были вынуждены проводить онлайн-мероприятия, потом перешли на гибрид. Формат прижился и остается эффективным: многие организаторы делают оффлайн-мероприятия с трансляцией в онлайне.

Виктория Одинцова, директор по маркетингу МТС AdTech: Сформировался четкий тренд на крупные мероприятия, собирающие большое комьюнити в рамках одного ивента. Например, в 2025 году мы провели большую конференцию в Tau, летом «Яндекс» организовал фестиваль Ecom Open Air на «Хлебозаводе», объединив предпринимателей на одной площадке. Все крупные компании целились в мероприятия от 500 до 1000 человек. Людям нужен качественный контент: прикладные кейсы, исследования, бенчмарки. Хочется вынести хотя бы одну-две свежие идеи, которые можно применить на практике.

Марьяна Пилипенко, директор по связям с общественностью Media Instinct Group: Другой важный вектор — это камерность и осмысленность. Небольшие форматы с продуманной программой начинают выигрывать у массовых событий, потому что дают контакту качество, в отличие от поверхностных касаний на больших ивентах. Также растет роль подачи собственного контента и среды. Компании учатся создавать свои мероприятия вместо того, чтобы «арендовать внимание» на чужих площадках.

Виталий Денисов, управляющий партнер креативного ивент-агентства Imagine Group: Растет не столько какой-то один формат, сколько точность попадания в задачу. Если говорить про практику, сейчас активно используются гибридные форматы: например, 300−500 человек в офлайне и несколько тысяч онлайн — это позволяет масштабировать эффект. Параллельно растет спрос на камерные конференции на 100 человек — когда нужно не выступить, а реально обсудить и договориться.

Технологичность

Применение нейросетей в ивент-индустрии — часть глобальной истории: 47% организаторов мероприятий используют ИИ для анализа аудитории, что увеличивает конверсию сессий на 15% и сокращает неявки на 13%. В России количество деловых событий с использованием нейросетей выросло на 35−40%. ИИ применяется для подготовки контента, аналитики и персонализации, цифровые платформы — для управления опытом, данные — для оценки эффективности.

Юлия Долгова, CEO JAMI LUP : Ключевой сдвиг в индустрии — переход к сценарному подходу: сегодня мероприятия собираются как цельная драматургия, а не набор разрозненных докладов. При этом стирается граница между бизнесом и развлечением — формат образовательного развлечения становится нормой. Растет роль комьюнити и нетворкинга: для многих участников это уже главная ценность события. Параллельно усиливается интеграция технологий — от ИИ-ассистентов до интерактивных механик в реальном времени, — но они работают не сами по себе, а как инструмент усиления опыта.

Мероприятия с «вау-эффектом»: что работает на практике

Мероприятия становятся для компаний частью маркетинговой экосистемы: они используются как инструмент демонстрации возможностей, для укрепления партнерств и привлечения клиентов. Чтобы достигнуть бизнес-результатов, нужна грамотная стратегия взаимодействия с аудиторией — от первого контакта до посещения площадки. Причем работа с гостями не ограничивается рамками самого события — она начинается на этапе предварительного контакта и продолжается после его завершения. Прогрев с помощью контента, точечные персонализированные приглашения, а затем продуманная посткоммуникация формируют более глубокое вовлечение и усиливают конечный результат.

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Недели рекламы и НРФ, академик Российской академии рекламы: Чтобы событийный проект мог успешно развиваться, безусловно, важно ставить себя на место аудитории: участники инвестируют не только деньги, но и время, и внимание. Исходя из этого, форматы и способы взаимодействия должны быть нацелены на удовлетворение их ключевых потребностей. На вас будут работать: продуманный и узнаваемый брендинг (визуальный ряд формирует связь между организаторами и аудиторией проекта);

последовательная система коммуникаций (соцсети и рассылки должны четко и по сути рассказывать о всех деталях мероприятия);

понятная и четкая организация самого мероприятия (интерактивность и технологичность позволяют многие вещи уместить в QR-кодах и мобильном приложении, но классические печатные решения или цифровые носители помогут лучше перемещаться по пространству).

Если для бизнеса ивенты становятся более рациональными, то для потребителя, напротив, — эмоциональными. Организаторы применяют механики, которые вовлекают участников мероприятий и дают ощущение сопричастности к результату. Например, элементы геймификации с четкими индикаторами продвижения и признанием достижений задействуют базовые механизмы мотивации. Это формирует у гостей ощущение удовлетворенности и поддерживает вовлеченность на протяжении всего события.

Вера Онищенко, руководитель ивент-отдела Rassvet.events: В части взаимодействия с аудиторией наиболее актуальны вовлекающие механики, где люди становятся не просто пассивными слушателями, но и активными участниками процесса. Сюда входят: геймификация;

co-creation механики, когда участники сами создают контент вместе с модератором/фасилитатором, дают обратную связь;

интерактивные сессии, совместные разборы кейсов, QA;

заранее структурированный нетворкинг: speed-нетворкинг на мероприятии, тематические столы, дискуссионные клубы.

Зачастую люди ходят на мероприятия не столько ради докладов со сцены, сколько ради новых контактов. При этом, как выяснили преподаватели бизнес-школы Колумбийского университета, наиболее эффективный нетворкинг связан с совместной работой. Сильные связи между участниками формируются не во время светской беседы, а при вовлечении в общую деятельность.

Ринат Гадыльшин, основатель и генеральный директор ивент-агентства ООО Какие люди: Растут не форматы, а сценарии потребления: одна и та же конференция должна работать, как продукт с разными маршрутами — как онлайн-кинотеатр, а не как линейный телеканал. Люди собирают свой опыт сами: кто-то идет в контент, кто-то — в нетворкинг, кто-то вообще в сайд-активности. Классические форматы не умирают, но выживают только там, где становятся частью более широкой экосистемы. Я знаю о существовании целого пласта аудитории, которая в рамках делового мероприятия не заходит в зал с деловой программой, а занимается исключительно нетворкингом. И здесь нет проблемы в программе — это новая модель поведения аудитории.

Как измерить эффективность мероприятия

Число гостей и общее впечатление от мероприятия — лишь верхушка айсберга. Эффективность конференций корректно оценивать через совокупность показателей — от вовлеченности до влияния на бизнес-задачи. То есть имеет значение не сколько людей пришло, а кто пришел и какой контакт произошел между гостями.

Александр Кубанеишвили, основатель Digital Club: Партнеры приходят на мероприятия для того, чтобы получить контакт с клиентом. Кому-то важно донести до рынка свое видение и свой месседж, кому-то — приобрести новых клиентов. Поэтому правильно измерять эффективность попаданием в ЦА — ЛПР на стороне клиентов. Дальше это можно разложить на такие параметры: сколько ЛПР из нужной индустрии сидело в зале во время выступления, сколько релевантных лидов сгенерировал ивент или сколько касаний случилось с релевантными контактами.

Виктория Одинцова, директор по маркетингу МТС AdTech: Я ориентируюсь на метрики по трем уровням воронки. Верхний уровень — это Perception и Share of Voice: насколько бренд воспринимается целевой аудиторией и какую долю голоса занимает на рынке. Средний уровень — это лиды: MQL (Marketing Qualified Lead) и SQL (Sales Qualified Lead). Конкретные метрики, особенно для мероприятий на новую аудиторию. С помощью рекламных кампаний можно собрать новых потенциальных клиентов, дальше с ними пообщаться, попробовать допродать и так далее. Нижний уровень воронки — чеки, повторные покупки и скорость продвижения по воронке. В B2B это особенно актуально: пока подключишь клиента, проходит вечность. Связано это с бюрократией с обеих сторон и трендом на обеление бизнеса — нельзя просто прийти с деньгами и начать работать. Цикл сделки в B2B с каждым годом увеличивается, и, если маркетинг, продажи и аккаунтинг могут влиять на его сокращение, — это очень ценно.

Евгений Битенский, исполнительный директор Коммуникационной Группы «Событие»: Бизнес-результаты оцениваются через лиды, конверсии, динамику узнаваемости бренда и медийный резонанс. Успех мероприятия определяет комбинация показателей, сформированная тремя последовательными этапами: постановка целей до старта, выбор релевантных KPI и использование инструментов аналитики на всех этапах. Индустрия деловых мероприятий становится более системной. Взаимодействие с аудиторией начинается до и продолжается после ивента: через контент, комьюнити, цифровые инструменты. При этом нет единого «любимого» формата среди организаторов и гостей: с одной стороны — масштабные форумы как точки притяжения широкого комьюнити, с другой — камерные форматы для делового взаимодействия. Благодаря персонализации участник получает не просто общий сценарий, а индивидуальный маршрут, контент и нетворкинг.

Евгения Митина, руководитель ивент-отдела агентства Beetl: С учетом развития ИИ и того, что аудитория клиентов становится более молодой и, соответственно, более технологичной, велика вероятность активного роста мероприятий в метавселенной. Скорее всего, ивенты станут еще более персонализированными и ориентированными на конкретные сегменты аудитории. Усилится адаптация гибридных форматов: контент будет четко разделяться между онлайн- и офлайн-частями с учетом особенностей потребления. Также можно ожидать роста качества онлайн-трансляций и инструментов взаимодействия, а вовлеченность онлайн-участников будет становиться все выше.

В будущем тренд на экосистемность может лишь усилиться, как и требования аудитории к качеству мероприятий. На фоне большого объема ивентов участник будет делать выбор в пользу тех событий, которые предлагают целостный опыт: профессиональное развитие, формирование устойчивых деловых связей и эмоциональное участие.