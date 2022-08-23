«Деловая Россия» предложила вывести региональные телемагазины на федеральное ТВ

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к Минцифры с просьбой принять пакет временных мер по поддержке в продвижении российских производителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма.



Организация просит включить во второй мультиплекс телевещания (каналы «Рен ТВ», ТНТ, СТС, «Пятница!», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Домашний», «Спас», ТВ-3) телемагазины, ориентированные на работу с региональными брендами.

При этом, по данным издания, «Деловая Россия» подразумевает не площадки, подобные «магазинам на диване», которые бы копировали западные аналоги, а полноценные социальные телевизионные маркетплейсы с «опытом работы с субъектами, собственными базами отечественных производителей товаров народного потребления (одежда, обувь), товаров для красоты и здоровья, товаров для дома, а также командой профессиональных менеджеров и маркетологов.

Кроме того, организация предложила рассмотреть снижение ставок по кредитам на развитие российских компаний, продвигающих отечественные товары до 5−6%.

«Данный комплекс мер позволит смягчить адаптацию национальных производителей к новым условиям работы и положительно скажется на общеэкономической ситуации в стране, а также поможет потребителям в кратчайшее время найти альтернативные импортозамещающие компании», — считают в «Деловой России».

По мнению члена комитета «Деловой России» по цифровым технологиям и инновациям в маркетинге, президента социального телемагазина Shop & Show Олега Воробьёва, сейчас «возрастает риск закрытия до половины локальных и региональных брендов» из-за «обострённой конкуренции, низкой доступности рекламы, отсутствия маркетинговой экспертизы и налаженной логистики».

Он считает, что выделение по 2−4 часа прямых эфиров для демонстрации продукции поможет «организовать серьёзное продвижение» до 5 тыс. брендов.

Телемагазин Shop & Show и его аналоги совмещают онлайн-формат с телевизионным. На ТВ проводится презентация товара, а изучить ассортимент и заказать товар потребители смогут на сайте или в мобильном приложении интернет-магазина.

В конце июля правительство утвердило постановление о субсидировании российским брендам до 70% от стоимости ТВ-рекламы. 18 августа Минпромторг начал отбор компаний непродовольственного потребительского сегмента для распределения субсидий на телерекламу.

Всего бизнесу выделят 500 млн руб. на продвижение. Из этих средств отечественные производители смогут оплатить до половины цены размещения рекламного ролика на ТВ, а малый и средний бизнес — до 70%. До конца года компании могут подать свои заявки на участие в конкурсе, а затем заключить соглашение с Минпромторгом.