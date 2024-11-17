Дело в деталях: как «ВсеИнструменты.ру» разработали коллекцию мерча для профессионалов

Компания «ВсеИнструменты.ру» уже неоднократно выпускала мерч, который помогал мотивировать сотрудников, укреплять HR-бренд. Точно также сложилось и с новой коллекцией «Дело в деталях», представленной осенью 2024 года. Она сочетает в себе фирменный стиль и функциональные элементы одежды, призванные стать незаменимыми помощниками в повседневной жизни и работе.

Алексей Забегалов, дизайн-директор коммуникаций «ВсеИнструменты.ру»: Магазин мерча «ВсеИнструменты.ру» появился 9 лет назад. Сначала коллекции были просты по своему дизайну. Например, базовые футболки с логотипом компании. Коллекции продавались сотрудникам по себестоимости изделия с помощью Google Форм. Со временем все перенеслось на отдельный сайт, который к сегодняшнему дню претерпел 3 этапа редизайна.

Изначально идея создания новой капсулы возникла из простого желания сделать что-то, что по-настоящему отражает дух компании. Источником вдохновения стали не только внутренние ценности, но и опыт мировых фэшн-брендов, которые показали, как можно совмещать стиль и функциональность. Что, если одежда может стать таким же незаменимым инструментом, как и товары магазина?

Потенциальной целевой аудиторией стали не только те, кто работает руками, но и офисные сотрудники. Это побудило команду подумать о деталях, которые могли бы объединить обе эти группы. Например, добавив на рукава карабины и застежки, они создали вещи, которые одновременно удобны и функциональны.

Именно такие элементы сделали коллекцию удобной и практичной. Каждый штрих в «Дело в деталях» имеет цель — подчеркнуть индивидуальность и умение воплощать идеи в жизнь. Создатели хотели, чтобы человек в этой одежде ощущал не только комфорт, но и вдохновение на новые свершения.

Создание нового мерча началось с глубокой проработки концепции. Неделю в команде обсуждали идеи, которые могли бы вместить айдентику бренда. Ребята набросали несколько прототипов и попытались визуализировать, как это будет выглядеть в жизни.

На второй неделе команда сфокусировалась на выборе материалов. Искали ткани, которые сочетали бы прочность и комфорт. После многочисленных обсуждений выбрали несколько поставщиков, которые могли соответствовать высоким стандартам качества.

Третья неделя стала временем первых проб. Образцы начали тестировать на функциональность. Так обнаружилось, к примеру, что карман для карандаша на кепке оказался слишком неудобным сзади, и его несколько раз перемещали. Это дало хороший урок того, как важно ревизировать каждую деталь вместе с технологами.

Последние две недели процесса были посвящены окончательной проверке и доработке. После первого пошива дизайнеры поняли, что некоторые элементы, такие как хлястики на манжетах кофты, нуждаются в переработке. Одежду физически тестировали в офисе и на складе, чтобы внести финальные корректировки и добиться идеального сочетания практичности и стиля. Так, например, тестировали 3 вида разных кофт, а финальную фурнитуру выбирали из тысячи разных позиций.

После завершения всех этапов началось производство коллекции. Сотрудники компании, всегда первыми получающие доступ к новому мерчу, сразу начали носить его, транслируя идеи бренда через свою повседневную одежду.

Также компания решила подарить коллекцию одному из постоянных клиентов. Он убежден, что настоящий DIY — это способность создать что-то особенное даже из простой вещи. И когда ему презентовали мерч, он был искренне поражен, как одежда может не только представлять бренд, но и быть полноценным инструментом.