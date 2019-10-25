Delivery Club предложил москвичам собрать комикс Дюрана по сумкам курьеров

Delivery Club и художник Дюран предложили жителям Москвы разгадать секрет необычного заказа из KFC. Об этом сообщает пресс-служба Delivery Club.

Комикс состоит из девяти эпизодов, которые нанесены на специальные белые рюкзаки лимитированной коллекции. Согласно его сюжету, заказчица еды пытается выяснить у курьера Delivery Club, как им удается так быстро доставлять еду из KFC. Героиня задает этот вопрос сотруднику сервиса и через секунду оказывается в ресторане вместо своей квартиры.

C сегодняшнего дня курьеры с белыми рюкзаками доставляют заказы из KFC в центре Москвы. Организаторы акции предлагают жителям города выкладывать их фотографии ВКонтакте с хештегом #dcduran. Как только в интернете появятся фото рюкзаков со всеми эпизодами комикса, Delivery Club и Дюран опубликуют его целиком. А среди авторов фотографий разыграют сертификаты на доставку еды. Подробнее об акции можно прочитать в официальной группе Delivery Club ВКонтакте.

Duran, художник: Мой комикс представляет собой фантазию о том, почему доставка из ресторанов занимает все меньше и меньше времени. Магия, конечно. На самом деле за всем этим стоит скучная оптимизация процессов, договоры с ресторанами, апгрейды приложения Delivery Club… Но мечтать никто не запретит.

Пресс-служба Delivery Club: Яркая униформа курьеров Delivery Club сегодня стала важной и узнаваемой частью города. Раньше мы уже превращали рюкзаки в солнечные батареи и размещали на них светодиодные экраны с анимацией, а в этот раз предложили Дюрану обыграть их по-новому и придумать для нас новую «городскую легенду». Теперь дело за пользователями: ищите в толпе курьеров с белыми рюкзаками, выкладывайте фотографии в Instagram и разгадайте секрет нашей быстрой доставки.

В пресс-службе Delivery Club редакции согласились предоставить только одну фотографию, пояснив, что горожане самостоятельно должны найти и сфотографировать все картинки и найти ответ.

Недавно Delivery Club выпустил рекламу, которую видно только в темноте. Ночью на постерах появятся промокоды со скидкой для заказа ужинов и завтраков.