«Делимобиль» снес вихрем подарков в новом ролике

В новогодней рекламной кампании «Делимобиль» решил объединить не только клиентов и подарки, но и кадры, чтобы получился рекламный ролик. В видео из коллажей, главный герой сообщает, что компания готовит подарки тем, кто хорошо «водил и водит» в новом году.

Героя буквально сносит вихрем подарков, от чего у него полезли глаза на лоб. При создании кампании использовали не только графические редакторы и монтажные программы, но и нейросети.

Команда «Делимобиля»: Мы хотели сделать такой ролик, который не захочется переключить и как магнит притянет зрителей.

В компании также отметили, что для ролика создали оригинальную динамичную музыку в новогоднем стиле.

Состав креативной группы:

«Делимобиль» (клиент):

Руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций: Эльман Кокляев

Старший менеджер промо-кампаний: Дарья Назарова

Арт-директор: Виктория Кузнецова

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Александра Кочева

Младший менеджер промо-кампаний: Алина Чукина

Творческая группа

Старший арт-директор: Ирина Карелидзе

Креативный продюсер: Луиза Васютина

Руководитель группы: Надя Лавренюк

Менеджер по работе с клиентами: Соня Климова

Производственная группа

Креативный продюсер: Като Литвинюк

Линейный продюсер: Лиза Машканцева

Арт-директор: Алена Станиславская

Моушн-дизайнер: Вероника Швичихина