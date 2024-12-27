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27.12.2024 в 10:20

«Делимобиль» снес вихрем подарков в новом ролике

Компания пообещала наградить водителей, кто хорошо себя «водил и водит»

В новогодней рекламной кампании «Делимобиль» решил объединить не только клиентов и подарки, но и кадры, чтобы получился рекламный ролик. В видео из коллажей, главный герой сообщает, что компания готовит подарки тем, кто хорошо «водил и водит» в новом году.

Героя буквально сносит вихрем подарков, от чего у него полезли глаза на лоб. При создании кампании использовали не только графические редакторы и монтажные программы, но и нейросети.

Команда «Делимобиля»:

Мы хотели сделать такой ролик, который не захочется переключить и как магнит притянет зрителей.

В компании также отметили, что для ролика создали оригинальную динамичную музыку в новогоднем стиле.

Состав креативной группы:

«Делимобиль» (клиент):
Руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций: Эльман Кокляев
Старший менеджер промо-кампаний: Дарья Назарова
Арт-директор: Виктория Кузнецова
Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Александра Кочева
Младший менеджер промо-кампаний: Алина Чукина

Творческая группа
Старший арт-директор: Ирина Карелидзе
Креативный продюсер: Луиза Васютина
Руководитель группы: Надя Лавренюк
Менеджер по работе с клиентами: Соня Климова

Производственная группа
Креативный продюсер: Като Литвинюк
Линейный продюсер: Лиза Машканцева
Арт-директор: Алена Станиславская
Моушн-дизайнер: Вероника Швичихина

Делимобиль
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