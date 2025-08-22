«Делимобиль» нарастил выручку в первом полугодии на 16%

ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») увеличил выручку за первое полугодие 2025 года на 16% в годовом выражении, до 14,7 млрд руб. Показатель «каршеринговая и прочая выручка» вырос на 12%, до 11,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Прочая выручка «Делимобиля» составила 363 млн руб. по сравнению с 29 млн руб. в первом полугодии 2024 года. Большая ее часть приходится на выручку от рекламных контрактов. Выручка от реализации машин выросла на 170%, до 848 млн руб.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 1,9 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA — 13%, чистый убыток — 1,9 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA — 6,4х.

Количество пользователей «Делимобиля» увеличилось на 19%, до 12,4 млн. На доступность сервиса для клиентов повлияли решение менеджмента ограничить рост автопарка, а также нарушения в работе геолокационных сервисов и мобильного интернета.

Расходы на аренду и эксплуатацию операционной инфраструктуры выросли на 247%, до 648 млн руб. Издержки на персонал в результате расширения операционной инфраструктуры в условиях дефицита кадров и высокой инфляции стоимости труда увеличились на 136%, до 2 млрд руб. Траты на обслуживание и ремонт автомобилей и закупку топлива росли медленнее выручки.

Доля коммерческих и управленческих расходов составила 15% в выручке (годом ранее — 14%). Ключевой драйвер роста — управленческие расходы, которые увеличились на 32% в годовом выражении за счет найма IT-специалистов.

Финансовые расходы выросли на 54%, до 3,1 млрд руб. Финансовые доходы составили 170 млн руб. против 702 млн руб. за первый квартал 2024 года. Долговой портфель равен 30,9 млрд руб. (годом ранее — 31,4 млрд руб.).

Ранее «Делимобиль» назначил бывшего главу торговой сети «Азбука Вкуса» Владимира Садовина гендиректором компании.