Дейтинг-сервис Mamba запустил рекламную кампанию, основанную на стереотипных первых диалогах в сети

Вероятно, увидев, как «юнцы» Tinder и Badoo набирают популярность среди молодежи, старейший российский дейтинг-сервис запустил рекламную кампанию.
Концепция от креативной студии и видеопродакшна «Common Sense» и агентства performance-маркетинга Borscht построена на переосмыслении клише-подкатов, с помощью которых люди пытаются познакомиться в сети. Слоган новой кампании о стереотипных первых диалогах в сети: «Совпадения случаются».
Алена Морозова, креативный директор Common Sense:
Мы придумали камерную антистереотипную шутку и тщательно проговаривать ее вслух было бы слишком дидактично, поэтому она заканчивается фантастическим совпадением — тут уже мы шутим про то, что на «Мамбе» может случиться даже такое попадание.
Святослав Зиновский, Digital Marketing Lead, Mamba:
Мы сразу решили отойти от съемки банальной рекламы приложения знакомств и пойти по пути самоиронии, сфокусировавшись на первых диалогах в нашем сервисе. Отсюда родилась идея снять кампанию «Cовпадения случаются» — на «Мамбе» такое количество людей с такими разными интересами и бэкграундами, что даже такое возможно.
Мы не можем гарантировать, что каждый пользователь «Мамбы» обязательно найдет того, кто ему близок, но можем упростить эту задачу. Ведь совпадения случаются!