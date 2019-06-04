Дейтинг-сервис Mamba запустил рекламную кампанию, основанную на стереотипных первых диалогах в сети

Святослав Зиновский, Digital Marketing Lead, Mamba:

Мы сразу решили отойти от съемки банальной рекламы приложения знакомств и пойти по пути самоиронии, сфокусировавшись на первых диалогах в нашем сервисе. Отсюда родилась идея снять кампанию «Cовпадения случаются» — на «Мамбе» такое количество людей с такими разными интересами и бэкграундами, что даже такое возможно.

Мы не можем гарантировать, что каждый пользователь «Мамбы» обязательно найдет того, кто ему близок, но можем упростить эту задачу. Ведь совпадения случаются!