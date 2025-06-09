Мэтч на трезвую голову

С ростом популярности приложений для знакомств социологи все больше внимания уделяют изучению факторов, влияющих на выбор потенциального партнера. Как рассказала Sostav главный психолог Twinby Лариса Каравайцева, при знакомстве мужчин особенно интересует то, как женщина относится к алкоголю. Представители сильного пола активнее лайкают анкеты девушек без вредных привычек.

Согласно данным совместного исследования Twinby и ВШЭ, основанного на анализе ответов более тысячи пользователей, большинство респондентов при выборе потенциальных партнеров ориентируются как на физическую привлекательность — в частности, рост и фотографии, — так и на психологические характеристики, определяемые с помощью тестов.

«При этом есть некоторые гендерные различия — мужчины и женщины по-разному оценивают своих потенциальных партнеров. Например, россиянки выбирают мужчин по психологическим и физическим характеристикам. Наиболее значимы для них — фотографии и возраст, но не рост», — пояснила Лариса Каравайцева.

Она добавила, что российские мужчины при выборе пары акцентируют внимание преимущественно на фотографиях девушек, тогда как возраст имеет для них гораздо меньшее значение.

«Кроме того, на привлекательность у пользователей приложения, влияет отношение человека к алкоголю — чем хуже человек относится к алкоголю, тем больше лайков от пользователей он получает. Причем это становится важным фактором именно для мужчин — они намного активнее лайкают женщин без вредных привычек, хотя отношение к курению на популярность анкеты ощутимо не влияет», — уточнила эксперт.

Несмотря на возросшую популярность астрологии в последние годы, знаки зодиака не влияют на привлекательность.

«Таким образом, можно сделать вывод, что пользователи лайкают профили, ориентируясь только на те данные, которые видны в карточке, а дальше «отсеивают» потенциальных партнеров в процессе переписки — поэтому одних только удачных фотографий для успеха недостаточно, придется искать общий язык», — подытожила Лариса Каравайцева.