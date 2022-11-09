Импортёры ожидают дефицита иностранного алкоголя к Новому году

Импортёры зафиксировали дефицит популярных алкогольных напитков: шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликёра Baileys и других. Некоторые позиции уже закончились, другие скупают за несколько дней. В магазинах вырос спрос на игристые вина, коньяк и виски — россияне приступили к предновогодним закупкам, сообщает РБК.

Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков рассказал изданию, что существенную долю занимали ушедшие с рынка на фоне антироссийских санкций иностранные бренды. Товар мгновенно расходится по клиентам, едва поставщик успевает его проверить и оклеить акцизными марками. Компания нарастила поставки вин Шампани и коньячной продукции вчетверо, а виски — на 70%, отмечает эксперт.

В категории шампанского будет недобор по брендам, отметил в беседе с изданием исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «В первую очередь, конечно, это Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer — этого всего не будет, и нужно будет думать о том, чем их заменить», — пояснил он. Хотя поставки в Россию сохраняют небольшие французские производители, это не решит проблему: товар будет, но значительно в меньших объёмах, и искать его будет нужно в небольших магазинах и винотеках, поясняет Липилин.

По данным главы Крымской водочной компании Виктора Злотницкого, товарные запасы крепкого алкоголя наиболее востребованных марок почти закончились у участников рынка. Законодательный запрет на поставки любого американского алкоголя в Россию полностью закрывает для потребителей категорию американских бурбонов, добавил собеседник издания.

Хотя виски является менее ходовым новогодним напитков, торговым сетям и ресторанам нужно будет искать остатки брендов Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal, рассматривать вариант параллельного импорта и переключаться на мелких шотландских производителей, пояснил Липилин. Значимой потерей он считает ликёр Baileys, который занимал значительную долю рынка.

В октябре в крупных торговых сетях стал заканчиваться запас иностранного алкоголя — речь преимущественно о крепких напитках и шампанских винах. Среди них: виски Jack Daniel's, Aberfeldy, Grants, Dewar's, ром Bacardi, ликёры Baileys, Sheridan's, европейский коньяк и текила.

Из-за санкций поставки своего алкоголя в Россию запретили США и Австралия, а также все страны Евросоюза (запрет коснулся вина дороже €300). Новая Зеландия анонсировала запрет на поставки вина в Россию.

Также о приостановке поставок или полном прекращении работы в РФ объявили Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia). Союз виноделов Шампани также отказался от поставок в страну.

При этом в ноябре Минпромторг включил в список товаров для параллельного импорта порядка 40 алкогольных брендов. Однако компании не успеют договориться о поставках этих товаров к Новому году, отмечает в беседе с изданием владелец винного дистрибьютора AST Леонид Рафаилов. По словам эксперта, спустя время с производителями можно было бы договориться о поставках, но сейчас они понимают, что бренды не защищены на российском рынке и сделают всё возможное, чтобы не допустить импорт в страну.