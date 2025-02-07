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07.02.2025 в 17:41

DeepSeek предупредил о распространении дезинформации о компании

В компании заявили о появлении поддельных аккаунтов

Китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek предупредил о «недоразумениях и путанице» в отношении компании и ее чат-бота. В DeepSeek заявили, что о стартапе распространяется дезинформация. Об этом сообщает Radio Free Asia.

В заявлении компании говорится, что в последнее время появились поддельные аккаунты и необоснованная информация, связанная с DeepSeek. Все это вводит пользователей в заблуждение.

В DeepSeek заявили, что официальные аккаунты компании размещены в WeChat, RedNote (также известной как Xiaohongshu) и X. Информация в неофициальных и личных аккаунтах не отражает точку зрения стартапа.

В компании не уточнили, о какой именно недостоверной информации идет речь. Заявление прозвучало на фоне запрета властей ряда стран и частных компаний использовать чат-бот DeepSeek. Например, в Австралии работники госорганов должны удалить продукты DeepSeek со своих устройств. А в Южной Корее запретили использование приложения.

В январе 2025 года стартап презентовал новую модель искусственного интеллекта DeepSeek-R1, которая обошла ChatGPT практически по всем тестам. Чат-бот занял вершины американского и российского App Store. В том же месяце базу данных DeepSeek обнаружили в открытом доступе. Она содержала историю чатов, секретные ключи и внутренние данные.

дезинформация DeepSeek
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