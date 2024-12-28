12% родителей пригласят для детей Деда Мороза и Снегурочку

12% опрошенных россиян, у которых есть дети в возрасте от 4 до 10 лет, будут приглашать Деда Мороза и Снегурочку. 30% респондентов не позовут Деда Мороза, потому что в их семье нет такой традиции, 8% — потому что ребенок в него не верит. 33% не пригласят сказочных персонажей по другим причинам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос SuperJob.

78% интервьюируемых, которые позовут Деда Мороза со Снегуркой, не планируют проверять у артистов наличие прививки от ковида или ПЦР-теста. В 2021 году в каждой третьей семье проверяли аниматоров на коронавирус.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем готовы выделить на празднование Нового года до 30,1 тыс. руб., что на 14% больше, чем расходы за 2023 год — 25,9 тыс. руб. На подарок ребенку к празднику почти три четверти родителей потратят до 3 тыс. руб.