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28.12.2024 в 11:02

12% родителей пригласят для детей Деда Мороза и Снегурочку

30% опрошенных сообщили, что в их семьях нет традиции звать на праздник аниматоров

12% опрошенных россиян, у которых есть дети в возрасте от 4 до 10 лет, будут приглашать Деда Мороза и Снегурочку. 30% респондентов не позовут Деда Мороза, потому что в их семье нет такой традиции, 8% — потому что ребенок в него не верит. 33% не пригласят сказочных персонажей по другим причинам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос SuperJob.

78% интервьюируемых, которые позовут Деда Мороза со Снегуркой, не планируют проверять у артистов наличие прививки от ковида или ПЦР-теста. В 2021 году в каждой третьей семье проверяли аниматоров на коронавирус.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем готовы выделить на празднование Нового года до 30,1 тыс. руб., что на 14% больше, чем расходы за 2023 год — 25,9 тыс. руб. На подарок ребенку к празднику почти три четверти родителей потратят до 3 тыс. руб.

Новый год исследование Дед мороз
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