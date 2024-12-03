Россияне планируют потратить на празднование Нового года около 30 тысяч рублей

В среднем опрошенные россияне готовы выделить на празднование Нового года до 30,1 тыс. руб., что на 14% больше, чем фактические траты за прошлый год — 25,9 тыс. руб. Таковы данные компании ДРТ (бывший Deloitte), их публикует РБК.

Сократить расходы на праздник решили 31% респондентов, тогда как 24% намерены, напротив, увеличить траты.

Более половины опрошенных (59%) готовы выделить на подарки сумму до 10 тыс. руб., 14% — от 10 до 20 тыс. руб., 12% — свыше 20 тыс. руб. При этом 15% участников опроса вовсе не собираются делать подарки.

Новый год намерены отмечать 85% респондентов. Из общего праздничного бюджета 40% уходит на подарки, 44% — на праздничный стол, а 16% — на развлечения и досуг.

Каждый пятый россиянин (22%) планирует отправиться в путешествие, на которое в среднем рассчитывает потратить 44 тыс. руб.