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18+
03.12.2024 в 17:20

Россияне планируют потратить на празднование Нового года около 30 тысяч рублей

Большинство соотечественников намерены выделить на подарки до 10 тыс. рублей

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В среднем опрошенные россияне готовы выделить на празднование Нового года до 30,1 тыс. руб., что на 14% больше, чем фактические траты за прошлый год — 25,9 тыс. руб. Таковы данные компании ДРТ (бывший Deloitte), их публикует РБК.

Сократить расходы на праздник решили 31% респондентов, тогда как 24% намерены, напротив, увеличить траты.

Более половины опрошенных (59%) готовы выделить на подарки сумму до 10 тыс. руб., 14% — от 10 до 20 тыс. руб., 12% — свыше 20 тыс. руб. При этом 15% участников опроса вовсе не собираются делать подарки.

Новый год намерены отмечать 85% респондентов. Из общего праздничного бюджета 40% уходит на подарки, 44% — на праздничный стол, а 16% — на развлечения и досуг.

Каждый пятый россиянин (22%) планирует отправиться в путешествие, на которое в среднем рассчитывает потратить 44 тыс. руб.

Опрос был проведен в период с 19 сентября по 10 октября 2024 года. В нем поучаствовали 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов России и с различным уровнем дохода. Опрос проходил в интернете путем анкетирования репрезентативной выборки респондентов.

Новый год исследование траты на еду Траты на праздник ДРТ
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