Deasign и Sherin: российский продакшн на азиатском рынке

Российский продакшн Deasign сделал ролик для узбекского производителя колбас Sherin. Команда Deasign поделилась с Sostav инсайдами процесса разработки креатива для рекламной кампании.

С чего началось

К нам вышел узбекский производитель колбас Sherin с запросом на креатив и видео для новой рекламной кампании. Задачи брифа звучали так:

заявить все четыре категории продукции в привычных ситуациях потребления: вареные, копченые колбасы, сосиски и деликатесы;

выстроить коммуникацию лидера (выбор потребителей);

снять серию роликов, с различными ситуациями потребления.

Ключевое сообщение бренда — в каждом доме Sherin.

Выбранный формат: короткие видеоролики по 5, 10 и 15 секунд.

Как появилась идея кампании

По результатам исследований — Sherin — выбор потребителей № 1 в Узбекистане. В креативах мы решили обыграть этот факт, и даже подвергнуть его проверке. Мы задались вопросом: если Sherin действительно есть в каждом доме, как нам это проверить? И придумали идею — «Честный репортаж».

Мы придумали ролики, которые состоят из 15-секундных историй с основными ситуациями потребления. В роликах репортер заходит в дома, и спрашивает, есть ли там Sherin. Каждый раз, убеждаясь что в семье есть Sherin, ведущий ставит галочку.

Аракелова Екатерина, brand group head, Sherin: Наша компания, занимая лидерские позиции на рынке, в течение 4 лет занималась «раскачкой» колбасной категории, чем значительно увеличила долю категории колбас на тв и наружной рекламе. За нами активно потянулись конкуренты и нам стало важно понять, какое место мы занимаем в сердцах и холодильниках потребителей. Поэтому рекламная кампания была основана на исследовании потребительского выбора и нашем устойчивом лидерстве.

Продакшн процесс

Главным челленджем здесь было погрузиться в быт и культуру Узбекистана. Если показываем семью, сколько в ней должно быть детей? Как устроен быт летом? Как выглядят узбекские праздники?

Так мы узнали, что детей должно быть минимум трое, что летом готовят еду на летних кухнях, потому что дома очень жарко, а на праздники собирается вся махалля — так в Узбекистане называют небольшой район, где все друг друга знают.

Другим челленджем стало то, что придумываем мы на русском, а ролики снимали на узбекском. Вообще, Узбекистан — русскоговорящая страна, и рекламу запускают на двух языках, в зависимости от телеканала. При съемке 10 секундных роликов в хронометраже важна каждая секунда, а узбекский язык более объемный и фраза, которая на русском занимает 2 секунды, в узбекском языке может занять все 4.

Мы договорились с клиентом, что мы не только придумываем концепцию, а также, что наш креативный директор становится режиссером проекта. Это помогло сразу в нескольких моментах:

во-первых, придумывая сценарии, мы сразу составляли тритмент будущей съемки, закладывая туда режиссерское видение;

во-вторых, мы сразу продумывали продакшн процесс. Как можно оптимизировать съемки по локациям и по актерам.

Команда проекта

Deasign (агентство)

Креативный директор: Яков Ионычев

Client Service директор: Кирилл Несин

Старший креатор: Татьяна Степаненко

Sherin (клиент)

Marketing director: Булат Калимуллин

Brand group head: Екатерина Аракелова