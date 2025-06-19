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19.06.2025 в 16:00

Deasign сняли ролики Andalus: для праведной жизни

Съемки прошли в Узбекистане, с полным погружением креативной команды в халяльную культуру

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В агентство Deasign Russia обратился бренд Andalus — узбекский производитель колбас и мясных деликатесов, созданных по всем канонам халяль. Задача стояла не только в том, чтобы рассказать о продукте, но и переосмыслить коммуникацию бренда. До этого бренд рассказывал о халяльной культуре с акцентом на сам продукт, но халяль — это образ мышления и стиль жизни. Результатами сотрудничества команда агентства поделилась с Sostav.

Как появилась идея кампании

В предыдущих кампаниях Мастер Андалус был показан только в производстве, где он творит свои продукты. Команда агентства предложила вывести главного героя — мастера Андалуса — из цеха в жизнь, сделать его ближе к аудитории и показать, что праведная жизнь начинается с простых семейных моментов.

Ключевое сообщение бренда — «Для праведной жизни».

В новой кампании Мастер Андалус выглядит более современно, и становится не только символом качества продукции, но и наставником, который присутствует в каждом доме, когда семья собирается за столом. Мастер Андалус — герой среди нас. Он напоминает о добродетелях и поддерживает в простых жизненных ситуациях.

Так родилась идея серии видеороликов, в которых Мастер Андалус появляется в разных семейных моментах, помогая героям вспомнить о главном — о доброте, поддержке и единстве.

Сценарии роликов

Каждый ролик — отдельная жизненная ситуация, где Мастер Андалус помогает героям сделать выбор в пользу добродетели:

Завтрак семьи

  • Мама сетует на то, что отец много работает и редко бывает дома.
  • Отец оправдывается: «Я должен».
  • Мастер Андалус мягко напоминает: «Ты же сам соскучился».
  • Отец решает взять выходной ради семьи.

Обед с детьми

  • Отец ругает сына за двойку.
  • Мастер Андалус вмешивается: «Можно подумать, у тебя двоек не было. Поддержи сына — он и так расстроен».
  • Семья обнимается.

Вечер семьи

  • Старший сын, уехавший на заработки, не приезжает на выходные.
  • Мастер Андалус становится тем самым напоминанием о семейных ценностях — и сын возвращается домой.

На рынке

  • Продавец за прилавком советует покупательнице «свою любимую» колбасу.
  • Мастер Андалус появляется за его спиной и предлагает продавать действительно вкусную колбасу.
  • Продавец прислушивается и возвращается на путь честности.

Продакшн процесс

Яков Ионычев, креативный директор Deasign:

Съемки проходили в Ташкенте и заняли два дня. Мы стремились передать атмосферу настоящего узбекского дома, где за столом собирается вся семья, а Мастер Андалус — неотъемлемый участник этих моментов. В каждом кадре мы старались подчеркнуть: праведная жизнь — это не абстракция, а ежедневный выбор, который начинается с простых семейных традиций.

Итоги

Креативный подход позволил взглянуть на тему праведной жизни по-новому и сделать бренд Andalus не просто производителем колбас, а настоящим символом семейных ценностей на узбекском рынке.

Мастер Андалус теперь не только на упаковке, но и в каждом доме, где ценят доброту и единство.

Екатерина Аракелова, групп бренд менеджер, Andalus:

Для нас как для компании традиционные ценности и верования наших потребителей так же важны, как их желание покупать вкусные и качественные колбасы. Разделяя эти ценности на всех уровнях, мы создаем продукты, в которых покупатель может быть уверен. Амбассадор нашего бренда мастер ANDALUS — олицетворение нашего подхода к жизни и к продукту, который мы выпускаем. Поэтому работать с ним легко и просто, а зритель проникается доверием к нему и к продукту.

Состав творческой группы

Andalus (клиент)

Marketing director: Булат Калимуллин
Brand group head: Екатерина Аракелова

Deasign (агентство)

Креативный директор: Яков Ионычев
Старший копирайтер: Татьяна Степаненко
Client Service Директор: Кирилл Несин
Продюсер: Мария Шаповалова

Deasign Russia Andalus
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