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10.06.2023 в 10:00

Азиатские бренды и счастливые интернет-пользователи: дайджест материалов недели на SBlogs

В подборку вошли тексты о маркировке рекламы, азиатских брендах и котиках

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, нужно ли бизнесу маркировать собственные посты, как азиатские бренды заполняют российский рынок и в какой соцсети чаще говорят о счастье.

Как бизнесу маркировать рекламу

«Эта пицца завоевала ваши сердца! К картофелю из печи, маринованным огурчикам, фирменным соусам и красному луку мы добавили сезонный ингредиент — буженину». Реклама или нет? Автор Sblogs Дмитрий Хатин с отсылкой на ответы экспертов ФАС разбирает один из самых животрепещущих вопросов учёта интернет-рекламы — нужно ли бизнесу маркировать посты о своей продукции на собственных ресурсах?

Как азиатские бренды заполняют российский рынок

В новом выпуске видеоподкаста «СберМаркетинга» Media mix эксперты поговорили об азиатских брендах на российском рынке. Что выбирает клиент? У кого больше шансов занять свою нишу и завоевать доверие потребителя? Чем различаются их бизнес-подходы и философия? Эксперты обсудили перспективы роста брендов и разобрались в их принципиальных различиях.

Кто самый счастливый в интернете

В какой соцсети обитают самые счастливые интернет-пользователи? Оказалось, что во «ВКонтакте»! С помощью системы мониторинга и анализа соцмедиа Brand Analytics в BAR creative agency проанализировали, как часто люди пишут о счастье в сети и выяснили, что их больше радует — дети или котики.

Каждую неделю редакция Sostav отбирает лучшие материалы бизнес-блогов, чтобы вдохновить вас на новые идеи. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь инсайтами на страницах SBlogs.

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