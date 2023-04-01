Устаревшие логотипы и креатив нейросетей: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как управлять репутацией в интернете, делать современные логотипы и креативить в рекламе.

Как оценить результативность SERM-специалиста

Если позволить поисковым машинам самостоятельно формировать выдачу, можно столкнуться с неприятным сюрпризом. Система может предложить пользователям публикации, которые порочат доброе имя бренда, или негативные отзывы о компании. Малоприятная перспектива — потерять из-за этого клиентов. В корпоративном блоге «Студии ЯЛ» разобрали, как не допустить такой ситуации, и рассказали, что поможет оценить результативность специалиста по работе с репутацией в поиске.

Как сделать современный логотип

Изображение глобуса вместо буквы «О» в логотипе когда-то было свежим приёмом. В наши дни это уже выглядит банально, но устаревшие стандарты до сих пор живы в айдентике некоторых компаний. «Логомашина» показывает на примерах логотипов Apple, «Пятёрочки» и Microsoft, как в 2023 году делать не надо.

Как креативить в рекламе

Горный бык едет на мотоцикле, а обезьяна играет на барабанной установке — это не зарисовки из альтернативной вселенной, а сюжеты роликов, рекламирующих интернет и шоколад. Могла ли нейросеть выдать такие креативные решения, или пока роботы справляются только с шаблонным задачами? Автор Sblogs Андрей Никитин рассуждает, способен ли искусственный интеллект на творчество.

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