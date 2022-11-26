Приставка-«убийца» и сферический конь в HR: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как защитить авторские права в интернете, построить HR-бренд и «убить» конкурентов с помощью приставки в названии продукта.

Как защитить авторские права в интернете

Когда из блога крадут статьи, уникальность контента снижается, и материалы могут выпасть с первых строчек поисковой выдачи. Для того чтобы защитить авторское право, можно обратиться в суд. С юридической точки зрения каждая ссылка на плагиат — повод для иска. Однако если украденных статей слишком много, судебные разбирательства могут влететь в копеечку.

Альтернативный вариант решения проблемы — переговоры. В агентстве Digital Sharks подсчитали, что 111 украденных статей можно удалить с сайтов нарушителей за две недели без обращения в суд, и рассказали, как отстаивать свои интересы в виртуальной реальности.

Как построить HR-бренд

Более 75% россиян недовольны своими работодателями. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру». Взаимоотношения работодателя и сотрудников обсудили в новом выпуске видеоподкаста «СберМаркетинга» Media mix, посвящённого построению HR-бренда в нынешних условиях.

Эксперты призвали не забывать, что HR-бренд — не сферический конь в вакууме, а логическое продолжение бизнес-стратегии, привели способы создания крепкой команды, и порассуждали, нужен ли HR-бренд компаниям малого и среднего бизнеса.

Как использовать приставки и суффиксы в нейминге

В названии растительного напитка Nemoloko использовали приставку «не-», и бренд стал именем нарицательным, начав ассоциироваться с продуктовой категорией. Как и другие слова из разряда сategory killer: памперс среди одноразовых подгузников и ксерокс среди копировальных аппаратов.

Несмотря на успех лингвистического приёма, словообразование редко используется в нейминге. Филолог и копирайтер Светлана Майбродская приводит примеры использования суффиксов и приставок и показывает, как эти части слов помогают создать фантазийные названия и зарегистрировать торговую марку.

Каждую неделю редакция Sostav отбирает лучшие материалы бизнес-блогов, чтобы вдохновить вас на новые идеи. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь инсайтами на страницах SBlogs.