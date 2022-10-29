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29.10.2022 в 10:00

Замена YouTube и общение с потребителями в кризис: дайджест материалов недели на SBlogs

В подборку вошли тексты о монетизации видеоконтента, управлении репутацией и оценке удовлетворённости клиентов

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, чем заменить YouTube, как избежать ошибок в опросах клиентов и стоит ли привлекать инфлюенсеров для продвижения бренда.

Как монетизировать видеоконтент

Видеоблогеры потеряли привычный заработок на YouTube после того, как платформа отключила монетизацию контента для россиян. В Aff1.ru предлагают 12 альтернатив видеохостинга с обзором особенностей и возможностей монетизации на каждом сервисе.

Как управлять репутацией

Гости нового выпуска видеоподкаста « СберМаркетинга» Media Mix обсудили, как оценивать репутационные риски и презентовать бренд в кризис. Эксперты искали способы повышения доверия и лояльности аудитории, выстраивания диалога с клиентами и сотрудниками компании, искали взаимосвязь между позиционированием бренда и ожиданиями потребителя.

Как узнать мнение клиентов

Вам важно мнение и мысли клиентов о бренде? Не ждите обратной связи и отзывов в интернете — спросите сами. Работающий способ выявить уровень удовлетворённости клиентов — провести опрос, проанализировать данные и получить важные инсайты. Однако неправильный подход к опросам усложняет процесс и обесценивает результаты. В агентстве Altcraft Platform рассказали, как избежать ошибок в опросах об удовлетворённости клиентов.

Каждую неделю редакция Sostav отбирает лучшие материалы бизнес-блогов, чтобы вдохновить вас на новые идеи. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь инсайтами на страницах SBlogs.

Светлана Рычина
YouTube дайджест
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