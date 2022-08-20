Точить камень и сэкономить полмиллиона: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке, как снизить стоимость электронных писем, создать капельную рассылку и снизить рекламные расходы.

Как снизить косты на имейлы в 2,5 раза?

С помощью мастер-шаблона — конструктора, который помогает разрабатывать электронные письма. Он состоит из разных блоков и элементов: кнопок, хедера, футера, вариантов шрифтов и размеров текста. Комбинируя их между собой, можно быстро создавать любые рассылки.

В агентстве WIM.Agency рассмотрели плюсы и минусы мастер-шаблонов и рассказали, когда стоит использовать конструктор писем.

Как подтолкнуть клиента к покупке?

С помощью капельной рассылки. Клиенты не готовы сразу покупать, особенно, если продукт сложный. Пользователю нужно время на его изучение. Однако вода камень точит — специальные письма капля за каплей помогают клиенту принять решение о покупке через рассказ о продукте, демонстрацию экспертности компании, формирование доверия и выгодные условия. В Altcraft Platform рассказали, как применять этот автоматизированный маркетинговый подход.

Как сэкономить полмиллиона в месяц?

С помощью сквозной аналитики. В агентстве Original Works рассказали, как помогли автосалону снизить ежемесячные рекламные расходы, сохранив выручку, и наладить отчётность. Специалисты агентства настроили заказчику прозрачную систему аналитики, которая работает без стороннего вмешательства. В результате уже на пятый месяц работы системы экономия по направлению интернет-маркетинга превысила 500 тыс. руб. в месяц.

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