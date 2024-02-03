Эффективный PR и инфлюенс-трафик: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как с помощью CRM-системы компания может приобретать новых клиентов, на что стоит обращать особое внимание и в PR в 2024 году и что стоит сделать, чтобы усилия при работе с блогерами приносили результат.

Как amoCRM помогает в сфере развлечений

К нам обратился руководитель развлекательной организации, которая имеет филиальную сеть в 29 городах мира, а количество клиентов достигает почти 1 000 000 человек. Сфера развлечений — это про веселье, комфорт, уровень услуг и качество сервиса для клиента. Но для менеджеров — это постоянная беготня, нехватка времени и несостыковка планов. С такой нагрузкой справиться трудно, да и привычные способы хранения информации с каждым днём теряют свою актуальность. На смену им приходят CRM-системы. Команда Stark Consulting Agency рассказала, как с помощью CRM-системы и правильного подхода к расстановке обязанностей компания может удерживать существующих и приобретать новых клиентов.

ТОП-18 актуальных PR-трендов

Новый 2024 год наступил, а это значит, что компаниям пора вновь пересматривать и внедрять новую PR-стратегию и искать новые пути продвижения через контент и информационные поводы, PR активности. Знание актуальных тенденций поможет обеспечить успех вашего бренда, избежать ряда ошибок и войти в топ в своей отрасли, на своем рынке или по вашей теме. О том, на что стоит обращать особое внимание и к чему быть готовыми в 2024-м, рассказали в блоге PRonline.

Источники инфлюенс-трафика, или как блогеры зазывают новых клиентов

Инфлюенс-трафик — это трафик, который вам приносит блогер. По сути для него нет ограничений или особых характеристик, работать с ним можно на любой площадке и в любой вертикали. Но при этом если вы хотите, чтобы ваши усилия (и вложенные деньги) приносили результат, то важно выбирать наиболее подходящие источники трафика, а также ниши и ГЕО. Как это сделать, разобралась команда ZorbasMedia.

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