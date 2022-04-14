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14.04.2022 в 11:45

DADA Agency запустило сервис для поиска креативного напарника

На сайте проекта «Химия» можно не только сформировать пару, но и найти и работу

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DADA Agency представило тестовую версию сервиса «Химия» — на платформе проекта можно найти свою креативную пару.

По словам авторов активации, проект задумывался для поиска партнёров для участия в рекламных фестивалях, но был адаптирован к новой реальности, когда многие потеряли не только возможность участия в творческих конкурсах, но и работу.

В актуальной MVP-версии креаторы могут находить партнера и эйчаров, а HR-специалисты — необходимых креаторов на разовый проект или на постоянную работу.

Чтобы у всех пользователей точно случилась «Химия», авторы проекта собирают отзывы и пожелания по работе сервиса в Telegram-канале.

Dada agency
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