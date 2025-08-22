Cтоимость целевой заявки в недвижимости выросла на 113%

Во втором квартале 2025 года стоимость целевой заявки в сегменте московской недвижимости бизнес- и премиум-класса выросла год к году более чем в два раза. На годовую динамику заметно повлиял ажиотажный спрос во втором квартале 2024 года. Такие данные приведены в девятом ежеквартальном исследовании «Медиаинфляция в диджитале» рекламного холдинга E-Promo Group , поступившего в Sostav.

Рост на VK Ads составил 62,8%, на 48,8% в брендовой поисковой рекламе, на 8,3% во всех типах кампаний «Яндекс.Директа». Среди прайс-агрегаторов наибольший рост зафиксирован на «Циане» (+27,8%) и «Авито» (+25,1%). На «Яндекс.Недвижимости» инфляция CPA (Cost per Action) составила 17,7%.

Более выраженная динамика наблюдалась в сегменте эконом- и комфорт-класса, которые более зависимы от кредитного спроса. Лидером роста стал «Циан» (+113,2%). Стоимость почти удвоилась в брендовой поисковой рекламе (+93,9%). Во всех типах кампаний «Яндекс.Директа» заявки подорожали на 71,2%, на «Яндекс.Недвижимости» — на 40%, на «Авито» — на 51,8%. Сегмент пострадали от сворачивания госпрограмм и высокой ключевой ставки.

Квартальные изменения оказались умеренными. В бизнес- и премиум-сегменте во втором квартале 2025-го, по сравнению с первым кварталом, CPA вырос на 6,3−14,2% на прайс-агрегаторах и до 8,1% в «Яндекс.Директе». В эконом- и комфорт-классе рост составил +23,8% во всех типах кампаний «Яндекс.Директа», +18,6% в брендовой поисковой рекламе и +19,3% на «Авито», тогда как на ряде прайс-агрегаторов стоимость снизилась до 6,8%.

Эксперты отмечают, что в целом рынок недвижимости остался стабильным по сравнению с первым кварталом. Ключевые условия покупки почти не изменились: госпрограммы, включая семейную ипотеку, продолжают действовать. Однако спрос постепенно смещается в сторону сделок за наличные и рассрочек. При этом условия рассрочек недавно были ужесточены: срок ограничен полугодом, что в дальнейшем может скорректировать динамику рынка.