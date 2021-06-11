Crocs и Little Big выпустят совместную коллекцию сабо в стиле панк-рок

Crocs объявил о предстоящем запуске эксклюзивной коллекции сабо, вдохновленной музыкальной группой Little Big. У культовой модели Classic Clog появятся металлические шипы, цепи и фирменные украшения. Это первый совместный проект мирового бренда обуви с российскими музыкантами. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

Как отметили креаторы, линейка воплотила эксцентричость и оригинальность самих участников группы: сабо в черном оттенке будут отсылать к эстетике панка, а модель в розовом цвете добавит атмосферу гламурного рока. Не менее ярким акцентом станут джиббитсы в виде сердитого и веселого медведя, изображающие татуировки солиста Little Big Ильи Прусикина.

Также увидеть коллаборацию можно в новом клипе Little Big «Everybody» — кавер на хит группы Backstreet Boys набрал почти 5 млн просмотров и занял первое место в топе музыкальных видео на YouTube.

Присоединиться к сказочным декорациям видео сможет любой желающий — для этого пользователям нужно установить в Instagram фильтр от Crocs, снять тематический ролик и отметить на нем бренд. Авторы лучшего креатива смогут выиграть коллекционную пару от Little Big.

В продажу модель панк-рок кроксов поступит 22 июня — их стоимость составит от шести до семи тысяч рублей.

Янн Ле Бозек, директор Crocs по маркетингу в Европе, Африке и на Ближнем Востоке: Мы рады удивить поклонников нашего бренда неожиданной коллаборацией, которая по-новому раскрывает актуальность и привлекательность наших культовых сабо Classic Clog. Сотрудничая с Little Big, мы стремились объединить уникальный подход группы к музыкальному творчеству и умение Crocs впечатлять своих покупателей. Эта лимитированная коллекция подчеркивает, что самовыражение и комфорт — не взаимоисключающие вещи, даже если вы панк-рок принцесса из современной сказки.

Ранее Little Big выпустила рождественский клип на песню «S*ck My D*ck 2020», в котором послала подальше 2020 год и его эпизоды — лесные пожары, коронавирус, протесты, вооруженные конфликты и отравления «Новичком».