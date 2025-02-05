Cредний размер лимитов по кредиткам упал в декабре ниже 100 тысяч рублей

В декабре 2024 года средний размер лимитов по кредиткам составил 98,8 тыс. руб. К ноябрю показатель упал на 2,1% (средний размер лимита составлял 100,9 тыс. руб.), к январю — вырос на 15,6% (в начале года лимит был равен 85,4 тыс. руб.). Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по кредиткам — 651 балл.

Наибольший средний размер лимитов по кредитным картам в декабре был в Москве (130,4 тыс. руб.), Подмосковье (115,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (110,5 тыс. руб.), Приморском крае (107,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (106,6 тыс. руб.).

Сильнее всего средний размер лимитов по кредиткам сократился в Тюменской (на 6,7%) и Московской (на 6,5%) областях, Москве (на 6,2%), Красноярском крае (на 6%). Далее в списке идут Ленинградская область (снижение показателя на 5,8%) и Санкт-Петербург (на 5,7%).

Незначительно средние лимиты по кредиткам выросли в Крыму (плюс 1,4%), Приморском крае (плюс 0,8%), Оренбургской области (плюс 0,8%), Удмуртии (плюс 0,5%) и Нижегородской области (плюс 0,4%).

Падение лимитов наблюдается на фоне сокращения выдачи кредитных карт. Это является следствием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

Ранее стало известно, что в декабре в России было выдано 1,23 млн новых кредитных карт. Это минимальное значение за весь прошлый год.