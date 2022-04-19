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19.04.2022 в 13:25

Condé Nast в России оптимизирует бизнес из-за расторжения договоров с зарубежным офисом

Компания свернёт большую часть операционной деятельности и значительно снизит численность персонала

Российский офис Condé Nast вынужден оптимизировать бизнес в связи с расторжением соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент с зарубежным офисом Condé Nast Holdings Limited. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента и генерального директора Condé Nast Аниты Гиговской.

«8 марта Condé Nast Holdings Limited приостановила, а теперь и расторгла наши соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент. Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес, и нам теперь придётся свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала. Хотя мы надеемся, что сможем вести бизнес в какой-то момент в будущем», — заявила агентству Гиговская.

По её словам, сейчас компания сосредоточена на помощи своим сотрудникам.

Медиагруппа Condé Nast работает на российском рынке с 1998 года. Она выпускала семь глянцевых изданий: Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book.

В начале марта издательский дом Condé Nast, которому принадлежат GQ, Vogue, Tatler, Glamour, приостановил работу в России из-за изменений в законодательстве. «Для нас крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для безопасности наших сотрудников», — подчеркнул генеральный директор компании Роджер Линч.

Conde Nast Vogue
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