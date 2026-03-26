Concept Group почти вдвое сократила число магазинов своих брендов

Фэшн-ретейлер Concept Group (управляет сетями женской одежды Concept Club и нижнего белья Infinity Lingerie, а также детской одежды Acoola) по итогам 2025 года существенно сократил свою розничную сеть, закрыв 133 магазина. Общее число точек продаж снизилось на 47% год к году — с 284 до 151, следует из отчетности компании, на которую ссылается «Коммерсантъ».

В 2026 году компания намерена продолжить оптимизацию и довести количество магазинов до 132, сократив сеть еще на 12,5%. При этом запуск новых торговых точек временно приостановлен.

Выручка ООО «Концепт групп» в 2025 году снизилась на 4% и составила 8,7 млрд руб., чистый убыток сократился вдвое — до 298 млн руб. Основным акционером ретейлера остается АФК «Система», основанная Владимиром Евтушенковым.

Как отмечает издание, компания делает ставку на повышение эффективности — закрываются нерентабельные магазины, ведутся переговоры о снижении арендных ставок. Кроме того, планируется уменьшить закупочные цены примерно на 10% за счет изменения условий работы с зарубежными поставщиками.

Сокращение офлайн-сети происходит на фоне общего охлаждения фэшн-ретейла, говорят опрошенные изданием эксперты. Усиление конкуренции после экспансии российских брендов, рост издержек и смещение спроса в онлайн вынуждают игроков пересматривать стратегии. По оценкам аналитиков, доля онлайн-продаж в сегменте уже достигает 60% и продолжает расти, что подталкивает компании активнее развивать e-commerce.