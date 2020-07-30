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30.07.2020 в 16:20

Coca-Cola в новой рекламе обратилась к поэзии и задумалась о «постковидной» эпохе

Это первая маркетинговая активность компании с апреля

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Coca-Cola, которая в апреле поставила на паузу маркетинговые расходы, представила кампанию Open Like Never Before («Открывайся как никогда раньше»). В ролике, посвященном жизни после коронавируса, текст читает исполнитель George the Poet.

Поэт рассуждает о «новой нормальности». «Что, если самые большие перемены произошли в тебе и во мне? Что, если мы выбираем быть… открытыми?», — говорит он и читает вдохновляющие стихи о жизни.

По словам вице-президента по маркетингу Coca-Cola Уолтера Сусини, во время пандемии для компании было важно вложить все силы в приоритетные направления, одно из них — HoReCa. Coca-Cola предпринимала различные шаги для поддержки локальных бизнесов в некоторых странах. Новая кампания производителя также послужит на пользу небольшим заведениям общественного питания и магазинам по всему миру, привлекая внимание через цитаты из ролика, считают в компании.

Уолтер Сусини, вице-президент по маркетингу Coca-Cola:

Новая кампания называется «Открывайся как никогда раньше». В ее основе лежит довольно простая идея: мы не говорим о переходе к новой реальности, это сейчас можно слышать повсюду. Главная идея — это оптимизм, как это всегда бывает у Coca-Cola, но также мы верим, что переходим не просто к новой реальности, а к лучшей реальности.

Новая кампания — отражение того, что производитель собирается делать в ближайшие несколько месяцев в сфере маркетинга. Ролик посвятили вдохновению и оптимизму. «Быть открытым — это фундаментальный принцип взаимоотношений на сегодняшний день. Сейчас это важно больше, чем когда-либо. Мы надеемся, что кампания срезонирует с чувствами людей по всему миру», — ожидают в Coca-Cola.

В апреле Coca-Cola решила приостановить все расходы на продвижение из-за кризиса и пандемии. В компании говорили, что возобновят маркетинговую деятельность, когда «настанет подходящее время».

Coca-Cola
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