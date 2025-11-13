Citigroup нашла покупателя на российский «Ситибанк»

Президент Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» приобрести 100% акций «Ситибанка», принадлежащих Citigroup Netherlands B.V. Сделка открывает возможность Citigroup окончательно уйти с российского рынка, сообщает «Коммерсант».

Американская группа начала сворачивать бизнес в России еще в 2022 году, но продажа активов затянулась. По оценкам экспертов, сделка пройдет с дисконтом около 70% к капиталу, то есть примерно за 40 млрд руб. При этом продавец из недружественной страны может получить не более 35% от капитала банка.

«Ситибанк» уже избавился от розничного кредитного портфеля, но сохранил кредиты юрлицам на 22,5 млрд руб. Прибыль финансовой организации за девять месяцев 2025 года составила около 10 млрд руб.

На момент продажи у банка остаются заблокированные активы на счетах типа C и незавершенные судебные споры, включая дело по иску «Совкомбанка» на $24,1 млн. Юристы отмечают, что смена собственника не повлияет на ход судебных процессов.