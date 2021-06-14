«Что я там не видел»: подборка рекламных кампаний выходного дня

Мир рекламы настолько динамичный, что далеко не все рекламные кампании оказываются в фокусе внимания пользователя. Sostav решил исправить эту ситуацию — в честь длительных выходных мы собрали мини-подборку из недавних зажигательных промо, которые помогут вдохновиться перед новыми креативными подвигами и свершениями.

Креаторы Birchpunk показали лабораторию Izhevsk Dynamics

Продакшн-студия представила экспериментальный выпуск передачи «Russia2morrow». Репортаж посвящен высокотехнологичным разработкам научного концерна Izhevsk Dynamics — корпорации, подарившей миру Г.Л.А.Ш.У., и другие андроиды.

Нашествие роботов, киберприсядка, тот самый Виталий Наливкин и, конечно, березки — все это можно встретить в России будущего. Как тебе такое, Boston Dynamics?

Microsoft представил медитативный плейлист запуска Windows

Бренд «оживил» системные звуки операционных систем Windows 95, XP и 7 — получилась подборка из «безмятежных вибраций» и знакомых всем обоев на рабочем столе. Активация приурочена предстоящему запуску Windows 11, которая выйдет 24 июня.

Датский совет по безопасности дорожного движения показал, как связаны викинги и шлемы

Социальная кампания «Шлем всегда был хорошей идеей» высмеивает логику велосипедистов, которые не надевают шлем во время езды. Креаторы показали эпоху до изобретения этого транспортного средства — сюжет ролика разворачивается в Дании 893 года.

Зритель сможет увидеть группу викингов, которые готовятся в поход в Англию — перед ними встает вопрос безопасности: они приводят в пример абсурдные причины, почему не хотят надевать шлем («У меня чешется кожа головы», «Я осторожный наездник», «Это портит мне косы»). Жене вождя удается уговорить воспользоваться средством защиты — и не зря. Именно в этот момент он ударяется головой.

Burger King простил ошибки своих посетителей

Французский Burger King снял милую рекламу — в ролике креаторы показали силу любви бренда к своим гостям, «несмотря ни на что». Даже когда они путают рестораны сети с конкурентами, вываливают всю мелочь на кассу и путают названия блюд из меню. У бренда было достаточно времени, чтобы соскучиться.

Apple переснял арию русалочки Ариэль в рекламе iPad

Видимо, iPad от Apple настолько волшебный, что легко вписывается в мир Disney. В промо пользователи чувствуют, что им чего-то не хватает и в музыкальном формате делятся своими переживаниями, что другие намного быстрее решают свои задачи с помощью нового чипа M1 от «яблока».

Wendy’s снял рекламу по рисункам маленького фаната бургеров

Отличный пример ситуативного маркетинга и SMM-кейса: однажды пользовательница выложила в Twitter рисунки своего сына и отметила в публикации бренд Wendy’s. Его маркетологи не растерялись и за несколько часов разработали полноценный рекламный ролик. В нем креаторы сохранили авторский стиль маленького Жюльена (например, написание «keckup»).

Oreo рассекретил НЛО

Независимо от того, встречали ли вы в реальной жизни пришельцев или нет (бренд наглядно представит загадочные рисунки печенья на полях), вы обязаны верить в связь между культовым кондитерским изделием и стаканом молока.

Rise of Kingdoms показал будни викинга

В рамках промо видеоигры креаторы представили быт Александра Людвига, звезды сериала «Викинги». В видео он занимается греблей, колкой дров и совершает грабежи — правда, только во вселенной Rise of Kingdoms.

Nike снял ролик о токсичном футбольном мяче

Креаторы Wieden+Kennedy London совместно с Ричем Холлом разработали промо Play New для бренда Nike. В рамках кампании представлена борьба со «старой школой спорта», в которой преобладают агрессия и воинственно настроенные мужчины.

Главным героем видео стал футбольный мяч, который ворчит и выкрикивает грязные советы по поводу игры. За свое поведение он будет изгнан Маркусом Рэшфордом, нападающим «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Какая кампания понравилась вам больше всего? А какой актуальный креатив так и остался незамеченным? Предложения, инсайты и рекламные ролики для развития рубрики на постоянной основе будем ждать на почте редакции: nd@sostav.ru и news@sostav.ru :)